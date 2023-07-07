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皮膚科醫師教「抗痘飲食」！多吃8種蔬菜，去痘還能美白又抗老

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▲▼ 皮膚科醫師教吃8種去痘蔬菜 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲皮膚科醫師推薦平時可多吃8種「去痘蔬菜」，能調節出油還幫助抗老。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@etudeofficia

台灣氣候悶熱潮濕，許多人即使過了青春期，依舊痘痘粉刺困擾，就算努力清潔、控油，還是時不時就被痘痘「纏身」，其實除了做好保養，吃對食物也有助抗痘！知名皮膚科醫師廖苑利就推薦痘痘肌人可以多吃8種去痘又能抗氧化的蔬菜，能緩解出油、消痘，還有助於滋潤、嫩白肌膚，抗痘同時還能抗老美顏。

▲▼ 皮膚科醫師教吃8種去痘蔬菜 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃胡蘿蔔

胡蘿蔔含有豐富的胡蘿蔔素，具有高抗氧化力，能有效清除皮膚多餘角質，緩解出油情況，同時減少痘痘生成的環境。

＃冬瓜

富含豐富的維生素，且含有油酸與氨基酸，能抑制身體豬的黑色素細胞活性，進而起到去痘美白的效果。

▲▼ 皮膚科醫師教吃8種去痘蔬菜 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃番茄

番茄富有的茄紅素有很好的抗氧化作用，能幫助減少皮膚中自由基的破壞，有效改善痘痘，還有助於美白。

＃黃瓜

含有豐富的維生素和鉀鹽，能夠讓肌膚變得水潤，常常食用能幫助消痘，使肌膚變得嫩白。

▲▼ 皮膚科醫師教吃8種去痘蔬菜 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃苦瓜

苦瓜雖然苦，但降火功效很強，且含有豐富的維生素B1和礦物質，對滋潤保濕皮膚和去痘有很大的幫助。

＃白菜

含有豐富的維生素A、B、E和鋅，是抗氧化的重要飲食之一，能夠防止皮膚變乾、減少粗糙，並預防痘痘。

▲▼ 皮膚科醫師教吃8種去痘蔬菜 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃綠花椰

綠花椰含有豐富的抗壞血酸＋維生素C，能夠提升皮膚的抗氧化能力，去黃提亮，同時對於痘痘有很好的緩解作用。

＃芹菜

芹菜能很好的幫助腸胃蠕動消化，進而減少、預防痘痘的產生。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗氧化, 抗痘, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 飲食, 食物, 蔬菜, 改善, 預防, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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