3分鐘隨機演講該說什麼？日網心測找出「你最有效的紓壓方式」　

文／Workworks職場人

每天工作朝九晚五還要和同事社交，下班回家後又要面對和家人或戀人相處的壓力嗎？對於現代人來說，世界的步調越快，則代表每個人所承受的壓力也越無形，本篇將測出你該怎麼選擇「釋放壓力」最有效，職場人們快一起來測驗！

問題：職場人們若要在早上晨會發表三分鐘隨機演講時，會想和同事們分享什麼內容呢？

A. 最近遇到挫折失敗的事

B. 快樂的童年回憶

C. 改善工作環境的想法

D. 關於你理想的異性類型

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選「A」的你：最近遇到挫折失敗的事

選「最近遇到挫折失敗的事」的你，代表著職場人們認為與他人交流是一種客觀看待自己的方法，建議大家可以多多「閱讀書籍、參加研討會活動」，透過加深對自己的了解，並持續努力獲得新的技能，或許會讓工作效率變更積極，累積的壓力也會漸漸獲得改善！

選「B」的你：快樂的童年回憶

選「快樂的童年回憶」的你，代表著藉分享童年的快樂回憶，能讓你記住有趣的事情，也能重拾年輕時的積極和活力，職場人們不妨趁休假時，與家人朋友喝杯茶聊聊天，或是看一場喜劇表演，讓自己沉浸在有趣的事物中，讓頭腦煥然一新！

選「C」的你：改善工作環境的想法

選「改善工作環境的想法」的你，代表著自我表達對你來說是緩解壓力的最佳方式，職場人們在工作會議上必須勇於說出自己的想法，不僅與上司和同事溝通有效，自己也會感到神清氣爽，編輯也建議大家能多表達自我，透過釋放自己的想法才能維持生活平衡點！

選「D」的你：關於你理想的異性類型

選「關於你理想的異性類型」的你，代表著最有效的減壓方法為放鬆自我，倘若遇到生活工作壓力時，職場人們可以藉由淋浴泡澡或是按摩來放鬆身心靈，有了這些放鬆治癒的方式，平時所感受到疲勞也會跟隨慢慢消失。

職場人們測驗結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷！測驗連結

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