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Angelababy豹紋戰袍征服巴黎！Roger Vivier以鴕鳥毛、天然珍珠製包美到窒息

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記者鮑璿安 ／ 台北報導

2023巴黎秋冬高級訂製周期間，法國鞋履品牌Roger Vivier 發表獨一無二的夢幻手袋 Viv’ Choc「Piece Unique」 ，大陸女星Angelababy（楊穎）身為品牌代言人，也親臨巴黎現場欣賞，她穿著知名紐約華裔設計師Jason Wu 同名品牌2023秋冬黑色禮服現身，以復古魅惑姿態吸引粉絲。

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Angelababy穿著Jason Wu2023秋冬黑色禮服搭配Roger Vivier經典Virgule高跟鞋 。（圖／品牌提供）

Angelababy這身禮服豹紋般的透視印花搭配上鋒利深V領口，與Roger Vivier經典Virgule蝴蝶結高跟鞋呼應，來到包款發表會現場揭曉亮點。由創意總監 Gherardo Felloni 親自設計 Viv’ Choc「Piece Unique」 手袋問世，完全發揮了高訂等級精神，以精緻刺繡與珍貴材質打造出奢華享受，靈感取自高聳入雲的艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮金碧輝煌的鍍金大廳，氣勢躍然袋上。將包款視為迷人畫布，從串珠網格和水晶網紗，到密集鑲嵌的天然珍珠和水鑽填滿視覺。

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲高聳入雲的艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮金碧輝煌的鍍金大廳都成為包款靈感 。（圖／品牌提供）

一抹出眾的天藍色羽毛，為向 1959 年的彩虹羽毛「Choc」高跟鞋致敬；而綠松色梨形寶石裝飾緞面，則是向 1962 年的「Virgule」涼鞋致意。此外，鴕鳥羽毛恰似巴黎歌劇芭蕾舞團的迷人服裝；水晶和蕾絲如馬賽克排列，在粗花呢和納帕皮革上呈現放射狀圖案；還有天鵝絨上的閃爍水晶和馬海毛刺繡，精緻還原巴黎街道的幾何式地圖，刻畫了巴黎女性的優雅迷人。

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲這款Pièce Unique呈現迷人的萬花筒效果。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲這款JUNON從 Vivier 先生 1959 年標誌性的「Choc」高跟鞋汲取靈感 。（圖／品牌提供）

近期Bally誕生Emblem系列包款也成為話題，鎔鑄感的巴洛克風格標誌傾注在現代感的方包之上，讓這無限8字符號成為品牌時下最有辨識度的Logo。首推的壓紋牛皮肩背包，以標誌五金與鱷魚壓紋點綴，散發奢華古典氣息，包身側面的五金設計，透過上拉或下拉其扣飾，可調整揹帶的長短變換。另外，也打造出珠鍊肩揹包、手提牛皮方型提把包、羊皮菱格紋圓筒肩揹包，跳脫常規包款輪廓，成為滿足於日常和派對場合的最佳配件。

▲BALLY 。（圖／品牌提供）

▲BALLY 。（圖／品牌提供）

▲EMBLEM 羊皮菱格紋圓筒肩揹包 ；EMBLEM 牛皮方型提把包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎, 秋冬, 高訂, Angelababy, Roger Vivier

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