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亮・珠寶／鑽石髮飾像從漫畫飄出！　Boucheron普普藝術風太Q

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▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron Tie the Knot髮飾總長29公分，紅色部分是生物醋酸纖維製成，背面為高級珠寶首度使用的鎂金屬。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Boucheron（寶詩龍）創意總監Claire Choisne在疫情期間構思背離尺寸、造型瘋狂又充滿歡樂的嶄新設計，近日正式亮相，推出深受普普藝術、曼菲斯風格（Memphis）藝術家及錯視藝術啟發的Carte Blanche, More is More高級珠寶系列，30件作品均以誇張的巨型尺寸、搶眼的配色吸睛，還結合從未在高級珠寶使用過的鎂（magnesium）與生物醋酸纖維（bio acetate）材質，在蝴蝶結造型的珠寶髮飾完美呈現。

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Boucheron沙弗萊石密鑲搭珍珠母貝鑲嵌髮飾珠寶。

珠寶髮飾是資深收藏家們的心頭好，Boucheron最新Carte Blanche, More is More高級珠寶系列囊括不少精彩作品，當中總長達29公分的Tie the Knot碩大蝴蝶結髮飾，採錯視設計，讓羅緞直線刻紋裝飾的黑白條紋蝴蝶結彷彿從漫畫中飄出，而材質也有革命性突破，紅色部分以眼鏡製造商最喜歡的生物醋酸纖維製成，因此材質輕盈而且取其理想色調；作品背面則首開高級珠寶先例，大膽採用重量比鋁輕 30%，密度比黃金輕10倍的鎂，讓蝴蝶結髮飾別在髮際不顯重，僅94公克。

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒髮束裝飾Boucheron I Got Your Back鑽石密鑲搭飾漆處理髮飾珠寶。

而取名為THIS IS NOT A RING / THIS IS NOT A SCRUNCHIE的珠寶，Boucheron大玩視覺幻象，闡述「這不是一只戒指，眼前的髮圈也不是髮圈，因為它兩者皆是」概念，6件作品中包括結合立體方塊與圓球的髮圈，俏皮可愛；另一款「I Got Your Back」珠寶髮飾則流露摩登氣息，在生物醋酸纖維和鎂金屬表面上鑲嵌鑽石和白金，在圓柱體上構成如迷宮圖案般的黑白線條，上下方則有土耳其藍色與亮紅色飾漆，每一個角度均相當精緻考究，正是高級珠寶的魅力所在。

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter冠冕頭飾，約97,950,000元。（圖／De Beers提供）

De Beers甫發表的Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列第二章，也探索珠寶髮飾之美，推出Winter冠冕頭飾，整件作品以鉑金與鈦金屬製成，搶眼的四環設計描繪冬日的循環，最頂端的電光藍色鈦金屬冠環鑲嵌美鑽代表晴空中呈現鑽石冰塵的天氣現象；下一層是的鉑金冠環最華麗，掛著可拆式的梨形切割、枕形切割和祖母綠形切割鑽石，特別是正中央是一顆源於波札那的 8.49 克拉梨形切割鑽石，來自 De Beers Natural Works of Art 系列；第三個水藍色鈦金屬冠環象徵冰柱逐漸融化成水，而最貼近頭部的冠環則是波浪形的銅色鈦金鑲嵌鑽石原石和拋光美鑽，代表大地和寶石的蛻變旅程。

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關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, De Beers

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