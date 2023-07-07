別讓細節毀了你的美！身體保養新作盤點，指緣也別放過

▲別讓局部瑕疵讓美麗扣分。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季高溫破表，背心、短裙、熱褲、涼鞋紛紛登場，此時更是身體細節保養大檢驗，手肘膝蓋的內外側、足部腳跟保養、背部手部膚質等都要好好照顧。盤點身體保養新作，趕快動起來吧！

▲Footlogix #07+糙皮修護柔膚慕斯雙件組，1,080元。

夏季穿拖鞋、涼鞋機率大增，腳跟粗糙脫皮乾裂，真的很尷尬，想要修護雙足，先抹上柔膚慕斯，再穿上襪套加強修護，腳跟變柔嫩超有感。

▲蕾歐瑪 多功能勻體霜，200ml，580元。

提取自紫錐菊、積雪草和芹菜的活性萃取，能賦予肌膚深層滋養，同時提供肌膚勻體功能，搭配按摩助你恢復緊實曲線。

▲LUSH 海綿寶寶香氛皂，90g，280元。

其中蘊含既可清潔又能提亮肌膚的新鮮鳳梨汁和令人感到神清氣爽的布枯葉精油，再加上特級初榨椰子油，讓肌膚保持水嫩。

▲O.P.I 古布阿蘇指精華，14.8ml，950元。

加白茶萃取、酪梨油複合精華、古布阿蘇、葡萄籽油、卵磷脂等抗老成分。可針對極乾燥的指緣、關節肌膚作密集修護，減少指緣肉刺增生。

▲SUQQU 晶采護手霜(澄香)，1,500元。

質地清爽不黏膩，抹在手上柔和的澄香輕輕飄散，添加高折射率油質，鎖住水分同時發揮折射光效，煥發明亮光采。