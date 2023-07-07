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Melody斷開婚姻有女萬事足　帶女兒看世界當最佳「投資」

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▲▼ Melody 。（圖／翻攝FB）

▲Melody日前到祕魯旅遊，成功挑戰馬丘比丘。（圖／翻攝Melody時尚媽咪臉書）

記者陳雅韻／台北報導

女星Melody（殷悅）今無預警宣布與富商吳育奇離婚，讓外界譁然，因為從歌手出道的她，婚後身兼廣播主持人、作家、節目主持人，也是時尚圈寵兒，被視為「人生勝利組」的代表。她決定結束17年婚姻後，兩個寶貝女兒成為她的重心所在，近日帶著她們回美國娘家過暑假，也到祕魯旅遊，母女三人創造難忘回憶，她說：「我最有價值的『投資』就是帶著女兒做各種體驗，開闊視野。」

▲▼ Melody 。（圖／翻攝FB）

▲Melody帶著兩個女兒到祕魯旅行，創造難忘回憶。（圖／翻攝Melody時尚媽咪臉書）

Melody婚後以「時尚媽咪」之姿闖蕩演藝圈，工作邀約不斷，更是一線精品珠寶品牌力邀的嘉賓，無論生活或時尚品味都備受肯定，在外界眼中是不折不扣的「貴婦」。收藏不少珠寶與名錶的她曾透露，精品是為自己而買，已向2個女兒言明未來可以「借」，但不一定會「給」她們，希望培養她們能靠自己努力爭取的正確價值觀。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝FB）

▲Melody是時尚圈寵兒，她也藉著參加活動向女兒傳遞正確的價值觀。（圖／翻攝Melody時尚媽咪臉書）

4天前Melody公開一封寫給女兒的信，透露經歷不孕後有了2個女兒，她變得更勇敢，經常帶著一雙寶貝看世界並給予支持，是她能給女兒們的最大的「財富」，因此每逢有藝術展、拍賣預覽會，Melody會帶著女兒一起參觀培養藝術美學；今年暑假則帶著她們回美國娘家探親，也一同到南美祕魯旅行登上世界新七大奇景馬丘比丘，她自嘲：「明明想吃喝玩樂但又會給自己找一些小麻煩，但很值得！」顯然有女萬事足。

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關鍵字：

Melody, 殷悅

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