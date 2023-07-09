打造舒適溫馨的兩人世界！居家4個細節成就生活品質

文／女子學

創造一個新的生活空間充滿著興奮和希望。新的生活空間象徵著新的開始，帶有未知的挑戰和對未來的想望。

尤其對新婚夫妻而言，兩人的小小世界彷彿是生活與夢想的實踐，每一個細節，從寢具、床墊到衣櫃、窗簾，都需要更貼近兩人的喜好和習慣，這些選擇會影響到生活品質、心情，甚至是健康，因此選擇優質的家具與家飾，並花時間來打造自己的空間儀式感是非常重要的。

▲床墊是確保健康睡眠的基礎。（圖／obis，下同）



1. 床墊

床墊是確保健康睡眠的基礎。一款好的床墊能提供足夠的支撐，預防背部和頸部疼痛，提升睡眠品質。然而，人們經常忽略兩人的睡姿、體重和個人喜好可能存在差異。

臥姿平躺的人需要較硬的床墊以維持脊椎的自然曲線；側睡的人則需要較軟的床墊，以免肩膀和臀部承受過大壓力；體重較重的人需要較硬的床墊提供充分支撐，而較輕的人則可能更適合較軟的床墊。此外，房間的尺寸也可以影響床墊的選擇。各種硬度和材質的床墊選擇，購買前最好進行充分溝通，確保兩人都能獲得良好的生活和睡眠品質。

2. 寢具

寢具是影響睡眠質量的重要因素之一，舒適的寢具能確保每日都能擁有充分且高品質的休息，進一步提升健康和幸福感。

良好的寢具也能為房間增添美觀，創造出溫馨、放鬆的氛圍，例如：全棉寢具不僅透氣性良好、吸濕排汗，而且柔軟舒適，皮膚觸感良好，有助於緩解壓力，提高睡眠品質。

3. 衣櫃

衣櫃不僅僅是存放衣物的地方，也是臥室內重要的裝飾元素之一。選擇與臥室裝修風格相協調的衣櫃，能提升整體美感，同時體現兩人的生活秩序。從單身到婚姻、從一個人到兩個人，衣物種類也會增加，一個良好的衣櫃設計可以更容易找到所需的物品，另可根據衣物配件的種類來選擇衣櫃，抽屜、掛衣桿、隔板等，選擇兩人適合或習慣的需求進行組合，使衣物更加井井有條。

▲窗簾可以為臥室點綴出一道亮麗的風景。（圖／Pinterest）



4. 窗簾

窗簾不僅可調節光線和保護隱私，也能在臥室中點綴出一道亮麗的風景，選擇與房間裝飾風格相協調的窗簾款式和顏色，可以營造出放鬆的氛圍或增添房間的活力。

在選擇窗簾材質時，則可以考慮房間的光線需求和隱私需求，較厚的材質如絲絨或遮光布可以有效地阻擋光線，較薄的材質如棉或亞麻則可以讓光線透過，增加臥室的自然採光。

選擇適合的家居裝飾品和必需品是一個讓人期待的過程，除了大型家具，個性化的小裝飾品也可以增添情趣。例如，建立一個回憶照片牆，展示兩人的美好時刻；擺放一些一起出遊的紀念品或收藏品，展示兩人共同的興趣和回憶；放置一些綠植，增加房間的生氣和自然感。

在細膩的安排中追求一個舒適而溫馨的兩人世界，透過精心挑選的家具和裝飾品，創造一個完美的生活空間。

延伸閱讀

床墊推薦品牌看這邊！4個精選床墊品牌，讓你擁有良好睡眠品質

把房子住成家！4個讓家更有溫度的佈置要點，材質、燈光都是關鍵

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/