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巴黎高訂周／FENDI譜出垂墜禮服與珠寶的愛情　1200小時打造璀璨壓軸造型

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▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2023秋冬高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 2023秋冬高級訂製服系列在巴黎高訂周最後一日登場，藝術總監 Kim Jones以這場秀訴說一段女性與珠寶的親密關係，透過嫻熟的刺繡技術，將服裝和珠寶融為一體，模特兒手捧珠寶盒緩緩登場，璀璨奪目的亮片和寶石，烘托出高訂系列的極致奢華。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲通過內斂色彩營造出水波紋流動感 。（圖／品牌提供）

藝術總監 Kim Jones這樣介紹，「我們在這一季的高級訂製服系列中，想要運用精妙的高級訂製服製衣技術，創造出服裝飄逸流動的效果、精緻的懸垂褶皺及絕佳品味的形狀，將這些元素與當今的態度結合起來。」他更創新提出衣服本身就帶有珠寶的概念，以珠寶微小、最親近肌膚的特殊情感，像是一場軟硬碰撞，訴說一段女性內心的故事。過去幾季Kim Jones對女性禮服的詮釋都如同第二層肌膚般，通過內斂色彩營造出水波紋流動感，垂墜褶皺的氯丁橡膠材質訂製皮草、FENDI 人字紋羽毛狀翻羊毛材質充斥其中，充分擁抱高訂工藝之美。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲珠寶是串起這場高訂的線索 。（圖／品牌提供）

Delfina Delettrez Fendi 設計的高級珠寶被視為靈魂範本，運用白鑽和黃鑽，搭配綠色、橙色和粉色的帕帕拉恰藍寶石和尖晶石，象徵既具不退流行的雋永風格。緊接著模特兒們手拿珠寶盒般的精緻小包步上伸展台，上面散落著珠寶般的裝飾，或是一層又一層錯綜複雜地堆疊出同色系的亮片和寶石，宛如是服裝的延伸部分。

隱身在高訂世界中，費時、巧奪天工的設計總會是百看不膩的焦點，以1200個小時手工製作出壓軸造型，閃閃發亮的玫瑰色光澤。「Undarum」套裝珠寶中使用的粉色尖晶石，就花了40年的時間才能收集完整，可見時尚的完成度靠得是時間和堅持。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲以1200個小時手工製作出壓軸造型 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎, FENDI, 2023, 秋冬, 高級訂製服

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