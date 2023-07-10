因為「感受」痛苦所以討厭　它的存在是提醒我們危險的存在

文／女子學

活在世界上，有許多人很討厭去感受。感受有時候使我們痛苦，而我們不喜歡痛苦的感覺。

但如果一個人沒有感受，會是怎麼樣的世界呢？

▲如果一個人沒有感受，會是怎麼樣的世界？（圖／《不是機器人啊》劇照）



感受的存在，是為了讓我們生存



前一陣子，聽了李崇建老師，在談薩提爾的感受時，有一段故事，讓我覺得很驚人。

有一個小孩，天生就沒有感受，所以當他無聊的時候，他把自己的眼珠給挖了出來，因為他沒有痛覺。又有一個小孩，他也沒有感受，所以當他看到他的朋友來他家玩的時候，他想迎接他們，從樓上跳了下去，然後就摔死了。

確實，沒有感受的世界，或許可以讓我們減少許多痛苦；但同時，感受的存在是為了提醒我們危險的存在，當感受不存在的時候，我們就不具有保護自己的能力，也就無法避開許多危險。

我們討厭的並不是感受，而是痛苦。

▲學著像Elsa一樣與感受共處。（圖／《冰雪奇緣》劇照）



感受無可避免，我們只能學著駕馭它



記得《冰雪奇緣》這部電影嗎？對我而言，這就是關於感受的一部電影。

Elsa因為不善於掌控自己的力量（感受），而摧毀了世界，又把自己關在冰宮裡面，試圖封閉自己的力量（情緒），不跟外界接觸。

但是當Elsa學會了掌控力量之後，她讓她存在的王國變得很美好。

我們其實都沒辦法關閉我們的感受與情緒，因為這是與生俱來的，我們無從選擇。

但是我們的感受，都有存在的目的：傷心是為了讓我們尋求別人的擁抱、生氣是為了保護我們自己。就算開心也有它的目的，正向心理學就說，開心的感受是為了讓我們探索世界、發現許多未曾想過的可能性。

也許你跟我一樣，不喜歡感受，但感受其實無從選擇，我們沒辦法讓它消失，只能學著像Elsa一樣，跟它共處，然後駕馭它。

▲面對感受的好方式就是，有人可以陪伴、接受它。（圖／《三流之路》劇照）

找到接納感受的夥伴，當彼此的安全避風港



我理解要駕馭感受，並不是一件容易的事情，而一個面對感受的好方式就是，有人可以陪伴、接受它。

你身旁的朋友，願意承認你的感受存在嗎？還是總是否定你的感受？而你呢，你接受你的感受存在嗎？還是你也希望它消失呢？

李崇建老師有一句話是這樣的：「我們生病，並不是因為有悲傷，而是悲傷無處訴說。」

如果你想知道，一個朋友是否值得深交，我想就是看他如何面對自己與他人的感受了吧。如果我們能有一個出口，那麼感受的強度，通常不會那麼地駭人與劇烈。

而這個出口，是每個人的生命裡的必需品。

延伸閱讀

生活中難以拿捏的平衡：人的歷程各有不同，別用自己的經驗去「感受」別人的感受

《就算悲傷也還是能夠幸福》：試著感受「負面情緒」，不必為自己的「悲傷」說對不起

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/