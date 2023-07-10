fb ig video ETtoday search mobile

因為「感受」痛苦所以討厭　它的存在是提醒我們危險的存在

>

文／女子學

活在世界上，有許多人很討厭去感受。感受有時候使我們痛苦，而我們不喜歡痛苦的感覺。

但如果一個人沒有感受，會是怎麼樣的世界呢？

▲如果一個人沒有感受，會是怎麼樣的世界？（圖／《不是機器人啊》劇照）

感受的存在，是為了讓我們生存

前一陣子，聽了李崇建老師，在談薩提爾的感受時，有一段故事，讓我覺得很驚人。

有一個小孩，天生就沒有感受，所以當他無聊的時候，他把自己的眼珠給挖了出來，因為他沒有痛覺。又有一個小孩，他也沒有感受，所以當他看到他的朋友來他家玩的時候，他想迎接他們，從樓上跳了下去，然後就摔死了。

確實，沒有感受的世界，或許可以讓我們減少許多痛苦；但同時，感受的存在是為了提醒我們危險的存在，當感受不存在的時候，我們就不具有保護自己的能力，也就無法避開許多危險。

我們討厭的並不是感受，而是痛苦。

▲學著像Elsa一樣與感受共處。（圖／《冰雪奇緣》劇照）

感受無可避免，我們只能學著駕馭它

記得《冰雪奇緣》這部電影嗎？對我而言，這就是關於感受的一部電影。

Elsa因為不善於掌控自己的力量（感受），而摧毀了世界，又把自己關在冰宮裡面，試圖封閉自己的力量（情緒），不跟外界接觸。

但是當Elsa學會了掌控力量之後，她讓她存在的王國變得很美好。

我們其實都沒辦法關閉我們的感受與情緒，因為這是與生俱來的，我們無從選擇。

但是我們的感受，都有存在的目的：傷心是為了讓我們尋求別人的擁抱、生氣是為了保護我們自己。就算開心也有它的目的，正向心理學就說，開心的感受是為了讓我們探索世界、發現許多未曾想過的可能性。

也許你跟我一樣，不喜歡感受，但感受其實無從選擇，我們沒辦法讓它消失，只能學著像Elsa一樣，跟它共處，然後駕馭它。

▲面對感受的好方式就是，有人可以陪伴、接受它。（圖／《三流之路》劇照）

找到接納感受的夥伴，當彼此的安全避風港

我理解要駕馭感受，並不是一件容易的事情，而一個面對感受的好方式就是，有人可以陪伴、接受它。

你身旁的朋友，願意承認你的感受存在嗎？還是總是否定你的感受？而你呢，你接受你的感受存在嗎？還是你也希望它消失呢？

李崇建老師有一句話是這樣的：「我們生病，並不是因為有悲傷，而是悲傷無處訴說。」

如果你想知道，一個朋友是否值得深交，我想就是看他如何面對自己與他人的感受了吧。如果我們能有一個出口，那麼感受的強度，通常不會那麼地駭人與劇烈。

而這個出口，是每個人的生命裡的必需品。

延伸閱讀

生活中難以拿捏的平衡：人的歷程各有不同，別用自己的經驗去「感受」別人的感受

《就算悲傷也還是能夠幸福》：試著感受「負面情緒」，不必為自己的「悲傷」說對不起

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 感受, 心靈

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

《絕世網紅》7金句：人露出真面目的時候，不是蒸蒸日上，而是處於低谷的時候

《絕世網紅》7金句：人露出真面目的時候，不是蒸蒸日上，而是處於低谷的時候

盤點趙露思10條正能量語錄：把自己當成自己的女兒來養 高溫也不怕！營養師傳授4個「防暑小妙招」，吃奇異果也管用 把握「4大生理週期」高效保養法！減少長痘、肌膚好到會發光 誠品全台最大1.9萬坪「新店裕隆城」內裝曝光！30米超高天井　9月試營運 星巴克今起「連續3天」買一送一　還有2家連鎖也有優惠 精品香氛新品盤點！Tom Ford夏日暖陽香好療癒、寶格麗推清新雨水系男香 IKEA夏日出遊小物15元起　無印良品攜帶風扇顏值超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面