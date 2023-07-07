G-SHOCK推出潮服！　成套丹寧裝、八角logo帥翻

▲G-SHOCK與潮流服飾品牌BEAMS合作，發表G-SHOCK PRODUCTS服飾系列。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK以耐衝擊且兼具潮流感的腕錶著稱，多年來不斷與藝術、運動、潮流、時尚、音樂等領域聯手創作新穎錶款，今年找上日本潮流服飾品牌BEAMS合作更突破腕錶品牌界限，首次開發生活風格系列產品支線「G-SHOCK PRODUCTS」推出服裝，首波主打「DENIM單寧系列」與「SWEAT運動套裝」，明（8日）起於台灣CASIO官方商城獨家開賣。





▲G-SHOCK PRODUCTS首發CORDURA DENIM SHIRT淺藍衫6,000元，淺藍丹寧褲4,800元。

G-SHOCK PRODUCTS與BEAMS聯手打造的第一波服飾，為呼應G-SHOCK錶款強悍特色，特別採用耐摩抗損壞的堅固面料以及美國杜邦「CORDURA」紗線製衣，細部設計則兼具設計感與機能性，與製錶精神不謀而合，首波亮相的服裝款式包括CORDURA DENIM SHIRT丹寧衫與丹寧褲、可拆下帽子的DETACHABLE HOOD CORDURA SWEAT SHIRT帽T與運動褲，以及日常好搭配的CORDURA POCKET T-SHIRTS黑、白T恤，均是好搭配的素色款式，細部點綴G-SHOCK PRODUCTS的logo八角形G字樣彰顯品牌。





▲G-SHOCK PRODUCTS推出DETACHABLE HOOD CORDURA SWEAT SHIRT黑色帽T 4,300元，黑褲4,800元。





▲CORDURA POCKET 白色T恤下方裝飾有G-SHOCK PRODUCTS的logo八角形G字樣，1,900元。

BEAMS跨界合作經驗豐富，近日也與運動品牌Reebok合作推出CLUB C BULC白鞋，維持過往CLUB C鞋款的配色，帶有Y2K滑板風格的填充厚墊鞋舌和厚實的鞋帶，重現了90年代至2000年代滑板鞋的美學但鞋舌部分將Reebok字樣換成了BEAMS，鞋後跟點綴綠色Reebok字樣，鞋墊則裝飾雙方品牌logo，男、女款式均備。





▲Reebok × BEAMS CLUB C BULC鞋的鞋舌上將Reebok字樣換成BEAMS字樣，3,880元。（圖／翻攝BEAMS臉書）





▲Reebok × BEAMS CLUB C BULC鞋的後跟點綴綠色Reebok字樣。（圖／翻攝BEAMS臉書）