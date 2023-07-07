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星巴克氮氣抹茶咖啡首賣在華山！「25周年特展免費逛」亮點、必買品項曝光

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記者鮑璿安／台北報導

連鎖咖啡星巴克邁入台灣市場第25周年，於7月8日至7月23日華山文創園區中2館開設「 星巴克25周年特展」，邀請咖啡控共同度過這一時刻，除了帶來有趣的咖啡主題體驗區之外，展區首賣的氮氣醇濃抹茶咖啡成為話題飲品，以下整理出特展亮點和必買紀念品一次看。

▲星巴克 。（圖／業者提供）

▲於7月8日至7月23日華山文創園區中2館開設「 星巴克25周年特展」。（圖／業者提供）

▲星巴克 。（圖／業者提供）

▲限量200只的「25周年大熊寶寶」（左）；展區首賣氮氣醇濃抹茶咖啡 。（圖／業者提供）

特展以5 x 5延伸展覽內容，結合虛實體驗帶來有趣好玩的拼圖區、復古拍貼機、假日小熊互動區等；大片的星巴克女神logo植物牆勢必成為打卡新地標。若想解渴來點不一樣的，展場主打飲品則有荔枝百香風味特調咖啡、荔枝百香風味啤酒、首賣氮氣醇濃抹茶咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾以及芒果火龍果椰奶星沁爽。「展場體驗組」則針對近年來推廣的植物奶進行試喝品味，在豆奶、燕麥奶、椰奶以及杏仁堅果奶中，挑選出顧客最喜歡的奶類為基底現場製作飲品。

▲星巴克 。（圖／業者提供）

▲星巴克 。（圖／業者提供）

▲星巴克 。（圖／業者提供）

▲展區注重五感體驗 。（圖／業者提供）

特展中最後一波限量200只的獨賣「25周年大熊寶寶」，將品牌經典Bearista熊寶寶等比例放大，穿著星巴克標準綠圍裙，腳底更有專屬編號和25周年LOGO，別具收藏價值。另外也提供25周年紀念組，涵蓋銅章馬克杯、雙色提袋、特色店紀念冊以及隨行卡，共同迎接新篇章。

▲▼ 85℃ 。（圖／業者提供）

▲ 85℃即日起帶來全新「薄荷海岩咖啡」  。（圖／業者提供）

85℃則推出全新「薄荷海岩咖啡」讓大家消暑一下，使用新鮮薄荷葉，洗淨後稍微搗壓，讓薄荷葉釋出汁液與香氣，加入咖啡拌勻，最後再加上一層海岩，喝起來有薄荷的清涼，又帶點甜鹹，風味更富有層次，最適合夏季消暑，即日起全台85℃門市同步上市。

關鍵字：

星巴克, 華山, 咖啡

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