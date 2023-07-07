挑戰機場最辣！張員瑛大露173cm長腿太狂　腳踩3萬拖鞋隔空尬Jisoo

記者李薇／台北報導

南韓女子團體IVE即將在曼谷開唱，7日成員現身機場，尤其是張員瑛的穿搭打扮引起粉絲討論，只見她身穿白色針織衫搭配連身裙，一雙筷子腿展現出超辣身材，腳上竟難得踩了奶油粉色的拖鞋準備登機，讓人不禁聯想到Jisoo之前也是穿人字拖出現在機場。

擁有「神級貓顏」的張員瑛向來是話題焦點，7日現身仁川機場的時候，以LoveShackFancy的細肩帶連身裙亮相，上半身外罩SJSJ的白色洞洞衫，超短裙襬直接把身高173公分的大長腿顯露出來，加上夠瘦的身材，簡直擔綱機場最辣。

仔細看她這次的穿搭，可以發現向來很少穿拖鞋亮相的張員瑛，竟然破天荒以一雙miu miu水百合色Matelassé納帕軟皮拖鞋登場，經典Matelassé圖案以金屬打造LOGO，皮革材質搭配宛如運動拖鞋的EVA鞋底，義大利製作要價3萬500元，在台灣官網僅剩3尺寸有貨，默默超熱銷。

張員瑛也不是第一個穿拖鞋走機場時尚的明星，之前BLACKPINK成員Jisoo也以DIOR 2023年秋季時裝秀的旗艦人字拖鞋登場，黑色天鵝絨設計搭配金色Christian Dior Paris標誌，也是在義大利製作，價格就稍微親民些，約台幣2萬3000元左右。