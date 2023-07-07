潤娥美背落下鑽石墜女神氣場全開　換兩截露肚裝又變回少女

▲潤娥佩戴Qeelin Wulu系列18K玫瑰金鑽石吊墜耳環、18K金鑽石紅瑪瑙葫蘆小八福手環及18K 白金全鑽葫蘆小八福戒指。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子團體「少女時代」潤娥，近日與「2PM」成員李俊昊搭檔演出JTBC新劇《歡迎來到王之國》（King The Land）獲得好評，傳出兩人從戲外愛到戲裡，在開拍前已祕密交往，但雙方經紀公司皆出面闢謠，僅認兩人是很熟的朋友關係。不過緋聞無損潤娥的高人氣，她獲華人珠寶品牌Qeelin青睞，成為全球代言人，穿低胸挖背黑色禮服搭配珠寶拍攝形象照，女神魅力無敵。





▲潤娥大露美背，反戴Wulu系列18K玫瑰金鑽石項鍊。

潤娥在Qeelin首波發布的代言形象照中，佩戴品牌標誌性的葫蘆造型Wulu系列珠寶宣傳，選戴的款式包括葫蘆鏤空線條的鑲鑽垂墜耳環、手環、戒指，身穿露背禮服的她還將長項鍊反戴，讓葫蘆墜飾落在美背上吸睛。





▲潤娥是MIU MIU 2023春夏廣告的女主角。（圖／翻攝yoona__lim IG）

臉蛋精緻的潤娥不僅能撐起珠寶展現女神氣場，33歲的她駕馭起露肚裝也不輸少女，日前她出席MIU MIU活動，便以綠色短版針織衫搭配針織迷你裙、長筒襪，甜美可人，她也是MIU MIU 2023春夏大片的女主角，備受時尚圈寵愛。





▲潤娥日前出席MIU MIU活動，身穿露肚裝顯得青春洋溢。（圖／翻攝yoona__lim IG）