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兔巴哥換上Daniel Wong印花潮流進化！狂野變身哈利波特、超人欠收藏

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記者鮑璿安 ／台北報導

華裔設計師 Daniel Wong的時尚跨界創造許多話題，正值影視品牌「華納兄弟」創立百年，雙方攜手打造全新系列「A WILD HARE！狂野兔兔」藝術展，以品牌印花概念融合經典 「LOONEY TUNES」，快閃展出知名角色兔巴哥的全新視覺造型，打開衣櫥扮成哈利波特、超人展開時尚冒險！

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲設計師 Daniel Wong 攜手《華納兄弟Warner Bros.》打造「A WILD HARE！狂野兔兔」藝術展 。（圖／品牌提供）

回歸雙方合作的起點，是台北時裝周2023 SS春夏大秀，當時Daniel Wong運用經典卡通人物《兔巴哥》打造高辨識度印花結合服裝，讓人跌入時尚冒險中。這次「A WILD HARE！狂野兔兔」藝術展，創作包含 30 幅複合式媒材藝術拼貼油畫，以油畫顏料、壓克力顏料，以及金銀箔與異材質結合，Patchwork的手法創造不同的回憶連結，涵蓋了光明、浪漫、信仰與不斷奮鬥等不同的抽象主題。

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲兔八哥展開華麗變裝秀，作品充斥Daniel最經典的印花圖案 。（圖／品牌提供）

兔八哥在創作中驚喜換上印花球衣、哈利波特的斗篷，甚至扮成超人穿越了Daniel Wong 經典粉紅馬圖騰，處處展現碰撞以及玩味，Daniel運用最經典的印花圖案做拼接，且全部都是透過手工縫製完成，表現出平面與立體的畫面層次感。此外，由 Daniel Wong 親自操刀牆面設計及彩繪，走入展場空間內，就能回歸生活本質的美好。

華裔設計師 Daniel Wong 表示：「狂野一詞是本次聯名藝術系列特展的出發點，連結品牌自創立以來所秉承的關鍵詞『帶出你內心最狂野』，這是品牌視覺識別的呈現，也是我從童年記憶到現在的橋樑，同時也是這個系列所想表達的精神！」

▲▼Daniel Wong 。（圖／品牌提供）

▲自7月7日至8月27日，於 CLUB DESIGNER 4F Club Art 展開期間限定特展。（圖／品牌提供）

最近的話題還有BOSS X Le Petit Prince聯名系列，正逢經典作品《小王子》誕生80周年，蘊含愛意的故事為世人帶來無數感動，品牌聚焦小王子與狐狸標誌性圖案帶來中性設計單品，涵蓋T恤、POLO衫等，更與LINE合作推出官方限定手機桌布，加入LINE官方帳號好友免費下載。

▲BOSS 。（圖／品牌提供）

▲BOSS與LINE合作推出官方限定手機桌布，加入LINE官方帳號好友免費下載。（圖／品牌提供）

▲BOSS 。（圖／品牌提供）

▲BOSS x Le Petit Prince 白色皮革運動鞋，書寫經典台詞 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Daniel Wong, 華納兄弟

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