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營養師曝「10大抗炎超級食物」！減輕慢性發炎，還能美顏、防便秘

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▲▼ 營養師教吃10大抗發炎食物。（圖／達志示意圖）

▲營養師推薦平時可多吃抗發炎食物，能幫助減緩體內發炎反應。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

近幾年來「慢性發炎」議題備受關注，雖然短期內不會對身體造成明顯疾病，但其實對身體的危害還是很大。營養師毛蕾就表示，身體長期處在慢性發炎下，會引起糖尿病、心血管疾病、甚至於癌症等疾病的風險增加，所以抗發炎要排在養生的第一步。她就分享10種能幫助抗發炎的天然食物，經常吃這些抗炎食物比消炎藥還有效。

＃羽衣甘藍

羽衣甘藍屬於十字花科類蔬菜，營養非常全面，富含β-胡蘿蔔素、維生素C等營養素，具有很強的抗發炎作用。

▲▼ 營養師教吃10大抗發炎食物。（圖／達志示意圖）

＃番茄

番茄富含維生素C以及茄紅素，具有抗發炎、抗氧化作用，還能美白養顏。

＃彩椒

彩椒是蔬菜中的維生素C含量之王，還富含β-胡蘿蔔素，有較強的抗發炎、抗氧化作用，還能促進代謝。

▲▼ 營養師教吃10大抗發炎食物。（圖／達志示意圖）

＃藍莓

藍莓富含膳食纖維、花青素和鞣花酸等植化素，有非常強大的抗發炎、抗氧化作用，還能幫助改善視力，增強免疫力。

＃鮭魚

鮭魚富含優質脂肪Omega-3不飽和脂肪酸，可以減輕發炎反應，降低肥胖、第二型糖尿病、阿茲海默症等多種疾病的風險。

▲▼ 營養師教吃10大抗發炎食物。（圖／達志示意圖）

＃大豆

大豆富含優質蛋白、膳食纖維、異黃酮等營養素，有助於抗發炎、提高胰島素敏感性，還能增強免疫力。

＃奇亞籽

奇亞籽也富含優質脂肪Omega-3不飽和脂肪酸，還有膳食纖維、異黃酮類物質，不僅能抗炎，還能預防便秘、改善血糖和血脂。

＃亞麻籽油

亞麻籽油也富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，具有抗炎作用，但亞麻籽油不適合高溫烹飪，建議以涼拌方式食用。

▲▼ 營養師教吃10大抗發炎食物。（圖／達志示意圖）

＃薑黃

薑黃富含薑黃素和黃酮類化合物，具有抗發炎、抗氧化和抗癌的作用。

＃綠茶

綠茶富含多酚類物質兒茶素，可以減少自由基、抑制炎症，還能促進代謝。

但最後毛蕾也強調，抗發炎飲食的前提還是要建立在整體飲食的均衡上，在維持均衡飲食的基礎上，多吃一些有助抗發炎的食物，才能更有效的降低體內的慢性發炎。

►慢性發炎剋星！營養師教吃6種「抗發炎水果」，遠離疾病威脅

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關鍵字：

發炎, 慢性發炎, 抗炎, 抗發炎, 改善, 預防, 超級食物, 食物, 飲食, 減肥, 美白, 抗氧化, 營養師

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