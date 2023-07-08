寶格麗蛇包漾童趣　藝術家出手款款限量

▲寶格麗Serpenti in Art藝術限量系列Day by Sunwoo Kim綠色小牛皮手提肩背包（左），Night藍色小牛皮手提肩背包。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列75周年，不僅以華麗珠寶、腕錶慶生，品牌也與南韓畫家Sunwoo Kim、大陸藝術家周力、活躍於美國的英法裔藝術家Sophie Kitching合作，由他們各操刀設計兩款Serpnti Art精選限量系列手提包，在包身展現繽紛多彩的活潑圖案，更首次延伸至NFT的虛擬領域，開啟包款獨特數位體驗。





▲大陸藝術家周力創作的Serpenti in Art藝術限量系列粉彩小牛皮手提肩背包（左），藍綠水彩小牛皮手提肩背包。

南韓畫家Sunwoo Kim為寶格麗創作的Serpenti Forever手提肩背包共有Day日與Night夜兩個版本，以他標誌性的渡渡鳥為主角，傳達追尋自由與幸福的意志，日間款式的包身以綠葉密布的森林襯托小鳥，夜晚版本則在夜藍色的包身上刺繡金色的寶格麗八芒星，亮片裝飾的渡渡鳥振翅高飛，充滿童趣；大陸藝術家周力設計的手提肩背包則描繪出如夢似幻的景致，分別為粉藍色的「Ocean」與綠意盎然的「Forest」包款；而藝術家Sophie Kitching創作的圖騰以花草植物為主，推出暗黑色的「Nocturne」與多彩的「Invisible Green」兩款作品。6款藝術家創作包款各限量75件。





▲寶格麗Serpenti in Art藝術限量系列Nocturne by Sophie Kitching黑色水彩小牛皮手提肩背包（左），白色水彩小牛皮手提肩背包。

LV（Louis Vuitton，路易威登）ArtyCapucines系列手袋也是藝術家的理想畫布，品牌與蘇富比合作舉辦即起至12日的線上特別拍賣會上，呈獻的22款獨一無二的藝術家創作ArtyCapucines手袋，翻蓋下方均有藝術家的簽名，並裝盛在展現藝術家獨特手筆的帽盒造型外盒中，參與的藝術家包括Amélie Bertrand、Daniel Buren、Sam Falls、Urs Fischer、Gregor Hildebrandt、Donna Huanca、黃宇興、Alex Israel、劉韡、Peter Marino、Beatriz Milhazes、Vik Muniz、Jean-Michel Othoniel、朴栖甫、Paola Pivi、Ugo Rondinone、Tschabalala Self、Josh Smith、Jonas Wood、Kennedy Yanko、曾梵志和趙趙，拍賣的收益將捐予無國界醫生組織、聯合國兒童基金會和致力於減貧、救災、教育和難民權利的非政府組織。





▲LV與蘇富比合作拍賣藝術家設計的ArtyCapucines手袋，所得將捐贈予藝術家所選的慈善機構或非政府組織。（圖／LV、蘇富比提供）