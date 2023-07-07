別再吃洋芋片了！營養師點名「15種快樂食物」，壓力大吃它們就對了

▲雞胸肉不僅是減重好物，也能讓人變快樂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人心情不好就會想吃垃圾食物找快樂，但是快樂是一時，吃久了容易失去健康，甚至容易引起肥胖，營養師高敏敏點名15種健康食材也有快樂效果，下次壓力大的時候，不妨這樣吃！

#香蕉

香蕉內含維生素B6，可輔助色胺酸轉換、製造快樂荷爾蒙血清素，改善大腦壓力、幫助放鬆心情。

#魚類

富含Omega-3脂肪酸，能幫助減少憂鬱、延緩腦部退化，深海魚像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等，或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

#牛奶

牛奶中的礦物質鈣幫助放鬆肌肉、舒緩壓力，且牛奶、乳酪中都有豐富的色胺酸，有助製造快樂荷爾蒙血清素。

#優格、優酪乳

腸道菌相可影響腦腸軸線，有好的腸道環境，才能維持好心情。

#燕麥

燕麥的水溶性膳食纖維可以穩定神經、提升睡眠品質，還能穩定血糖，幫助調節心情，另外燕麥也有碳水化合物，幫助提供能量。

#核桃

核桃中含有豐富礦物質鎂、維生素E，幫助穩定調節情緒，更能提升睡眠品質，營養師建議平時可多吃綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉能補充足夠的礦物質鎂。

#茶

微量的適量的咖啡因，有助平復心情，另外茶胺酸也能放鬆情緒，可以在早上來一杯無糖茶，維持好心情。

#蛋

蛋白質幫助轉換血清素，可以穩定情緒、放鬆心情。

#85%巧克力

巧克力雖然屬於甜食類，但若選擇85%以上的黑巧克力的糖添加的比較少，且內含咖啡因和類黃酮、可可鹼，類黃酮增加大腦血流量、可可鹼協助調節情緒。

#熱可可

跟巧克力一樣，可以適度享用，但建議不要加入過多的糖，可以加一點牛奶，同時補充每日鈣質所需。

#雞胸肉

雞胸肉鐘內含維生素B6，有助改善憂鬱情緒，另外蛋白質也能幫助轉換成血清素，幫助維持好心情。

#全穀雜糧

全榖雜糧中富含膳食纖維及維生素B群，有助於養腸、健腦。

#維生素B群

維生素B群是維持神經系統運作最重要的維生素，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充。

#莓果類

內含強大抗氧化能力的花青素，使大腦正常運作，建議可以多補充藍莓、蔓越莓都能緩解壓力。

#毛豆

內含維生素B1，有助於穩定情緒，減少憂鬱、焦躁。

#水

水會影響血流，而血流影響腦部運作，所以每天至少要攝取1500-2000cc的水分。