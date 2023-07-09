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神級彩妝師教「0死角持久底妝」5秘訣！夏季也能不怕斑駁脫妝

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▲▼彩妝師教0死角持久底妝。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲彩妝師分享5秘訣，讓你夏季也能擁有清透持久的完美底妝。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@Goss

每到夏季，防脫妝、持久底妝等關鍵字又會成為網上熱搜話題，即使用了持久型底妝，還是有不少人有一出油底妝就容易糊掉的困擾，甚至鼻翼周圍還容易出現斑駁結塊，在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss就指出，很可能是因為你的妝前準備出了問題！他就分享一套「0死角持久底妝」的流程教學，從妝前清潔到妝前乳、底妝上法全告訴你，照著做就能擁有清透自然又能持妝一整天的完美底妝。

▲▼彩妝師教0死角持久底妝。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

1.用卸妝水/化妝水擦拭全臉

首先，上妝前要先將皮膚清潔乾淨，確保沒有任何髒污和過多油脂殘留在臉上，Goss大叔表示自己習慣用浸濕卸妝水的化妝棉，為肌膚進行清潔，確保臉部是完全乾淨；但如果是肌膚比較敏感的人，他也建議可以用化妝水來代替。

2.選擇一款好的妝前乳

想要打造出一個既持久又自然的妝容，推薦可選擇一款比較全能的妝前乳作為打底，可以讓接下來的底妝事半功倍。因為妝前乳能幫肌膚調整到一個完美的、更適合上妝的平滑狀態，可以幫助粉底液更好地黏附在肌膚上，除了帶點修飾效果，建議選擇帶有持妝效果的妝前乳。

▲▼彩妝師教0死角持久底妝。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

3.先塗抹在容易出油的區域

尤其建議油性肌在使用妝前乳時，先塗抹在T字部位、面中區域，因為這些局部通常是臉部最容易出油的地方，接著再向臉部外側塗開。

▲▼彩妝師教0死角持久底妝。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

4.乾性肌可在容易卡粉處疊加妝前乳

另外有一個比較適合乾性肌的小技巧，可以在緊貼眼下的區域或法令紋等容易卡粉處，再疊塗一層妝前乳，這樣就能讓該處更加滋潤，後續塗抹粉底的時候妝效也會更好看，避免卡粉狀況。

5.薄塗一層粉底液

上完妝前乳後，薄薄地上一層粉底液，只需要塗抹很少的用量就好，因為剛剛塗抹了妝前乳，能幫助後續上妝很輕鬆，妝效也會更加清透自然。最後再依照個人使用習慣，用定妝噴霧或蜜粉定妝就能完成無瑕又清透的持久底妝。

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