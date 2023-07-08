夏季出油、頭皮屑有解！「好好洗頭、做好清潔」最重要

▲夏季頭皮問題多，做好清潔是基本。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近日氣溫破表，更是頭皮問題的好發季節，不少消費者放錯重點，費時費力選擇瓶瓶罐罐，但其實處理頭皮的根本方法在於做好清潔，只要把頭洗好，就能讓你的頭皮回歸菌相平衡的環境。

研究指出，氣候引發的頭皮高油環境，讓頭皮進入長「痘痘」、「頭皮屑」兩大惡性循環，潮濕炎熱的環境，造成頭皮出汗、出油的狀態增加，這樣的環境也是兩大頭皮問題源頭菌種的天堂。

頭皮痘痘主要起因於痤瘡桿菌，在高油環境下會加速增生，當毛囊組織因毛孔阻塞累積過多油份被撐破，或手指抓癢等外力造成破裂，部分痤瘡桿菌就會遷移到皮膚組織內部引起發炎、長痘痘，而發炎又會刺激頭皮出油，出油更多就更滋長痤瘡桿菌，形成惡性循環。

而頭皮屑則主要源自皮屑芽孢菌，同樣以皮脂為食，會代謝皮脂中的三酸甘油酯，形成游離脂肪酸，可能會導致較敏感、脆弱的皮膚發炎，進而導致角質代謝異常、大量脫落，變成所見的頭皮屑。對於困擾的頭皮痘痘、頭皮屑、頭皮癢等問題，其實不一定需要頭皮去角質、頭皮精華等產品，透過好好洗頭做好清潔，就能夠讓頭皮恢復到穩定狀態。

那麼為什麼很多人即便是天天洗頭，仍有嚴重的頭皮問題？市場上多數洗髮精，常見為了追求髮絲柔順的效果，多半會添加矽靈、陽離子膠等成分，這些為了頭髮而存在的成分殘留在頭皮時，反而會讓頭皮環境更油、更悶。或是為了強調頭皮護理、清爽洗感，過度追求快速起泡、大量起泡、徹底的清潔，長期使用後，容易讓頭皮受到刺激、發炎，進而引發出油與菌相失衡的頭皮狀態，因此善選清潔產品才是根本。

▲綠藤生機 頭皮淨化洗髮精。

含有高濃度葉綠素，與擁有強大防護效果活性成分阿特比靈的巴西頂級綠蜂膠，取代市售洗髮精常見的「肌膚調理劑」；以大自然的防護機制平衡頭皮環境，改善因油脂分泌不均造成的頭皮癢、出油等不適問題。

▲AVEDA 蘊活淨瑕潔膚凝膠，150ml，1,700元。

溫和而有效的清潔，來自冬青樹萃取水楊酸及發酵萃取葡萄醣胺，可去除頭皮老廢角質達76%，並添加微涼薄荷成分，在恢復頭皮乾淨基礎的同時，為頭皮帶來前所未有的潔淨暢快。

▲萊法耶 葫蘆沁衡髮浴，150ml，980元。

含有專利水葫蘆萃取、多重植萃精油，具有溫和淨化多餘油脂的效果，保持頭皮平衡狀態。



