Melody：40歲領悟人生沒有「完美無瑕」的事，學會放過、接受自己

▲Melody外型時髦姣好和可愛的個性，讓她擁有高人氣。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

時尚媽咪Melody宣布離婚消息，令人意外，她說：「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好，始終還是來到了一個盡頭，就要勇敢面對。」而她在之前也曾在臉書分享自己的關於女人20，30，40的一些想法和經歷，讓網友很有共鳴。

她說每一個階段的自己都是不一樣的，在20歲時期，我們總認為自己是大人也懂事了，甚至清楚自己要什麼，但其實都只是自以為，那時很傻天真的認為往後的生活應該不會有什麼波折，就像checklist 一樣，每一項打個勾，交出漂亮的成績單就可以了不是嗎？

而到了30歲的階段，多了一點人生歷練，多了一些想法，更懂得自我反省，也會試圖的用同理心去理解別人。 喔，好像成熟一點了，當了媽媽也要更有意識的體驗生活 ，畢竟現在真有責任了。

來到了現在40幾歲的階段，我慢慢領悟，人生好像比想像中的凌亂很多。就好比，20幾、30幾歲時，我們會希望生活像個包裝得很漂亮的禮物盒，該有的都有；拆開禮物了，才發現裡面很凌亂，得想辦法再拼回去。很多事也沒有一定的對或錯，就是觀點和選擇不同而已。

真的沒有「完美無瑕」這種事，每一個人背後都有自己的處境。到了這個階段，我才漸漸明白，不完美也沒關係，不滿意也很正常。人啊，就是要學會跟這些感覺和平共存，學會放過自己，學會接受自己。

而現在你會發現40階段的你跟以前不一樣了，思想理念，心境脾氣，目標憧憬等，但這就是成長。可能時間就是要讓我們感受各種變化。美好的人事物，不好的人事物⋯努力過的就是你的，你的經歷，你的挫折，你的成功，你的智慧，你的學習，你的課題，你的人生。