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營養師：涼麵看似清爽卻隱藏熱量，教你這樣吃更健康

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▲▼營養師教你健康吃涼麵。（圖／Unsplash）

▲涼麵是不少人的夏日清爽選擇。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天熱食慾不佳，不少人都會吃涼麵當作正餐，營養師高敏敏分享，涼麵看似清爽熱量低，但其實隱藏了不少地雷哦！聽聽營養師教你如何正確吃。

營養師高敏敏指出，以傳統涼麵來說，一份約等於440.5大卡，但其中麵體和醬料都屬於高熱量單品，像是油麵一份就有287大卡，大約等於一碗白飯，芝麻醬也屬於油脂類，雖然才加一點點就有124大卡。

值得注意的是涼麵的蔬菜量算非常少，距離每天需要吃的5份蔬果，數量相較之下真的差很遠。盤點營養師獨家傳授吃涼麵的小撇步，這樣微調能夠更健康。

▲▼ 營養師：涼麵看似清爽卻隱藏熱量 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#油麵換蕎麥麵

一碗蕎麥麵大約130大卡，比油麵少了將近一半的熱量，且蕎麥麵含有豐富的膳食纖維，算是較為優秀的麵類主食。

#芝麻醬換和風醬

別小看沾醬的熱量，像是芝麻醬、千島醬、美乃滋看似只加了一點點，熱量還是爆表，畢竟油脂1克就等於9大卡，建議大家換成熱量較低的和風醬，但仍要注意用量，別因為熱量低就整罐倒下去，小心攝取過量也會讓鈉含量過高，衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg。

#蔬果加量

大多數涼麵中的蔬菜都是不夠的！所以建議吃涼麵的時候，可以多加一些蔬果，其實在便利商店都很好取得喔。

關鍵字：

營養師, 涼麵, 熱量

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