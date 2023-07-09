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星．變美／56歲李若彤傳授「頭皮撥筋術」，白髮、落髮超有感

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▲▼李若彤教頭皮按摩。（圖／翻攝自小紅書/李若彤）

李若彤擁有一頭濃密長髮。（圖／翻攝自小紅書/李若彤，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

「姑姑」李若彤56歲仍擁有一頭黑髮讓人稱羨，日前她在《小紅書》教大家深層頭皮按摩，她分享適當的按摩不僅能幫助血液循環，更可以排除身體毒素，延緩記憶力不足，如果你開始有白頭髮或是最近在落髮，現在就趕快開始做！

李若彤提醒大家，按摩時必須保持頭髮乾淨和蓬鬆，但是要避免剛洗完頭，或是濕髮的的狀況下去按，這樣寒氣濕氣會趁虛而入，反而起到反效果。頭部的穴位、經脈不光影響我們的大腦、頭髮和臉部肌膚，它還連接著五臟六腑，所以頭部按摩很重要。

#頭部按摩開穴

可以使用按摩梳，若沒有按摩梳，使用指腹也可以。

▲▼李若彤教頭皮按摩。（圖／翻攝自小紅書/李若彤）

1.先從眉心開始，到眉峰再到眉尾，最後到太陽穴，每個穴點位按3-5秒，有輕微的痛感就可以。

▲▼李若彤教頭皮按摩。（圖／翻攝自小紅書/李若彤）

2.耳朵的周圍也有很多穴位，上面、側面、下面，還有耳後一個很重要的翳風穴，很容易找到，按起來非常舒服。

3.再回到眉心，從眉心正上方靠近髮際線的神庭穴，再往上移到頭頂的正中間，這個穴位叫百會穴，可以多按幾秒。

▲▼李若彤教頭皮按摩。（圖／翻攝自小紅書/李若彤）

4.順著百會穴往下移，到後腦勺正中間的風池穴，還有兩邊凸起的地方。

#頭部按摩撥筋

1.先稍微用點力，順著這些經脈疏通，從前往後，一直到脖子、肩膀，能感覺到痠痛的地方可以反覆推兩下。

▲▼李若彤教頭皮按摩。（圖／翻攝自小紅書/李若彤）

2.反覆畫小小的Z字往後移，可以感覺到頭皮有些地方有點小結節，就特別需要疏通，按照從中間到兩側的順序，每條筋絡這樣按5-10次。

最後她提醒，每天把頭髮梳順是基本，很多人誤以為梳頭髮會掉頭髮，這其實是錯誤觀念，人體新陳代謝本來就會掉髮，建議大家有時間可以將按摩學起來，幫助促進血液循環，同時延緩記憶力不足，若你正為落髮或白髮所苦，做完這套按摩非常有幫助。

關鍵字：

李若彤, 按摩頭皮, 白髮, 睡眠, 落髮

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