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Seiko十萬年僅誤差1 秒！　GPS太陽能錶多邊造型更時髦

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▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron GPS Solar 3X系列錶款SSJ013J1，69,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko 2019年推出Astron GPS Solar 3X系列，將接收GPS全球定位系統訊號以校準腕錶時間的太陽能錶，變得更為纖薄，今年機芯再進化，推出升級衛星信號接收能力、確保10萬年僅誤差1秒高精準度的全新3X62機芯，運用在4款稜角分明多邊形設計錶殼的最新Astron GPS Solar 3X系列上，內外兼具。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron GPS Solar 3X系列玫瑰金超硬質塗層鈦金屬錶圈錶款SSJ014J1，72,000元

搭載新一代3X62機芯的Seiko Astron GPS Solar新錶，包含藍色、灰色和黑色面盤設計，以及1款限量1,500只的灰面錶，均配有首次以鈦金屬製、髮絲紋表面處理的多邊形切割錶圈，3款常態錶的面盤沖壓圖案發想自1969年所發布的初代Quartz Astron石英錶，讓人聯想到世界首款石英錶的音叉式石英振盪器中所使用的石英晶體；限量錶SSJ017J1則採用銀灰色調配色，面盤裝飾水平條紋沖壓圖騰。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron GPS Solar 3X系列銀灰色調搭配水平條紋圖騰的SSJ017J1腕錶限量1,500只，70,000元。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron GPS Solar 3X系列新錶時分針、時標皆搭載了Lumibrite夜光塗料。

CITIZEN光動能GPS衛星對時錶F950 CC4066-69E，則裝載最快3秒全球最快速度接收GPS衛星的時間信號精準校時的F950機芯，輕鬆切換時差，不僅功能強大，也講求美型設計，Super Titanium™ 超級鈦錶圈及錶帶呈現雙色，首度採用湛藍星空DLC Blue新色，配上滿布點點星辰的面盤，以及立體時標與指針，展現星空的深邃層次感。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能GPS衛星對時腕錶CC4066-69E，86,800元。（圖／CITIZEN提供）

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Seiko, CITIZEN

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