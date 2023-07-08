林柏宏陽光笑容絕配叢林綠潛水錶　正裝與休閒一只浪琴搞定

▲浪琴表品牌好友林柏宏配戴HydroConquest深海征服者叢林綠不鏽鋼鍊帶款，57,800元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏日戶外與水上活動盛行，少不了一只正裝與休閒都好搭的潛水錶，今年成為浪琴表（Longines）品牌之友的男星林柏宏，即以清新的米色針織衫搭配品牌官網獨賣款HydroConquest深海征服者系列叢林綠腕錶，配上他的陽光笑容，無敵吸睛，他表示：「我被錶款完美平衡活力與優雅的叢林綠色調所吸引，不僅適合每日佩戴，更陪伴我工作之餘時時能感受到夏日活力和大自然的森林氣息。」

▲浪琴表HydroConquest 深海征服者系列叢林綠不鏽鋼鍊帶款，57,800元。

浪琴HydroConquest深海征服者系列腕錶近幾年在同級距潛水錶中表現亮眼，品牌也不斷推出新色滿足錶迷，此次在台灣官網獨賣的錶款，以黑色面盤搭配叢林綠錶圈，點綴金色Super-LumiNova®夜光塗料阿拉伯數字更亮眼，備有不鏽鋼鍊帶款與叢林綠NATO錶帶款式。

▲浪琴表HydroConquest 深海征服者系列叢林綠NATO錶帶款，57,800元。

充滿活力的綠色依在錶界大為風行，Oris新款Aquis Calibre 400日期腕錶以綠色陶瓷單向旋轉錶圈與漸變綠色面盤設計亮相，配上「棒棒糖」秒針，讓錶主在暗處依然能辨別時間；內載品牌自製的Calibre 400機芯，具高抗磁性及5日動力儲存特色，只要Calibre 400系列腕錶在官網註冊MyOris會員與腕錶資料後，可延長保固至10年。





▲Oris Aquis Calibre 400日期腕錶，鍊帶款108,000元。（圖／Oris提供）