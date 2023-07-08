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工藤靜香17萬LV行李箱洩巨星身分　蛇珠寶加持秀女神氣勢

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▲▼工藤靜香 。（圖／翻攝IG）

▲工藤靜香來台宣傳，使用LV Horizon 55拉桿行李箱172,000元。（圖／翻攝kudo_shizuka IG）

記者陳雅韻／台北報導

53歲日本女星工藤靜香日前來台兩天一夜，宣傳即將在9月2日於國父紀念館大會堂舉辦的演唱會，她從下飛機抵達台灣的丹寧連身褲裝、到現身記者會的白色透紗花卉洋裝等造型，款款吸睛，而伴她旅行的行李箱則是LV（Louis Vuitton，路易威登）要價172,000元的拉桿行李箱，巨星風采依舊。

▲▼工藤靜香 。（圖／翻攝IG）

▲工藤靜香的LV拉桿行李箱以米色皮革製作，飾以特大的Monogram壓花圖案。（圖／翻攝kudo_shizuka IG）

工藤靜香來台使用的行李箱，為LV採用米灰色皮革製作的Horizon 55拉桿行李箱，飾以特大的路易威登經典Monogram壓花圖案，讓人一眼認出是LV之作但又不過分高調，配有寬闊拉桿與4個滾輪方便使用，可做為登機箱。

▲▼工藤靜香 。（圖／翻攝IG）

▲▼工藤靜香 。（圖／翻攝IG）

▲工藤靜香出席記者會時，穿Valentino白色花卉洋裝搭配寶格麗Serpenti珠寶。（圖／翻攝kudo_shizuka IG）

行李箱內所裝的服裝與配件行頭都經過精心搭配，工藤靜香現身記者會時，身穿Valentino白色透視花卉長洋裝，飄逸浪漫，她同時搭配寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列蛇造型鑽石耳環與戒指，輕鬆展現女神氣勢。

▲▼工藤靜香 。（圖／翻攝IG）

▲工藤靜香抵達台灣時身穿丹寧連身褲裝，充滿活力。（圖／翻攝kudo_shizuka IG）

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關鍵字：

工藤靜香, LV, Louis Vuitton, 路易威登, BVLGARI, 寶格麗

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