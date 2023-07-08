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曾珮瑜中門大開辣翻典禮　謝欣穎花花裝突圍

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▲2023台北電影節，頒獎人曾珮瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲曾珮瑜穿著70,400元Michael Kors Collection 2023春夏系列罌粟紅洋裝，深V剪裁辣翻全場。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

第25屆台北電影節頒獎典禮今晚登場，不少男女明星都選擇黑裝上陣，唯頒獎人曾珮瑜與謝欣穎最敢穿，分別以火紅裝與花卉禮服突圍，尤其是曾珮瑜選穿70,400元Michael Kors Collection 2023春夏系列罌粟紅洋裝，深V剪裁讓她側胸險走光，她巧搭的寶格麗（BVLGARI）Serpenti玫瑰金珍珠母貝鑽石項鍊落在胸前，辣翻全場。

▲▼De Beers,BVLGARI 。（圖／公關照）
▲曾珮瑜搭寶格麗Serpenti玫瑰金珍珠母貝鑽石項鍊，2,369,000元。

今晚林志玲老公、「國民姊夫」AKIRA穿花花西裝現身台北電影節頒獎典禮，女星代表則有謝欣穎，穿著Alice + Olivia繽紛花卉禮服吸睛，她戴上De Beers Swan Lake高級珠寶彩鑽耳環呼應服裝色系，指間的蝴蝶造型鑽戒則完美襯托禮服主題；久未在台公開亮相的張鈞甯，則以金色露肩裝配上白色魚尾裙登場，無需過多配飾，自帶女神氣場。

▲2023台北電影節，頒獎人謝欣穎。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝欣穎擔任台北電影節頒獎人，穿Alice + Olivia花花禮服搭配De Beers珠寶。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼De Beers,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲謝欣穎搭配的De Beers Swan Lake高級珠寶彩鑽耳環，1,715,000元。（圖／De Beers提供）

▲2023台北電影節，張鈞甯。（圖／記者林敬旻攝）

▲張鈞甯穿金色露肩裝搭白色魚尾裙，展現女神氣場。（圖／記者林敬旻攝）

許瑋甯與陳庭妮則不約而同選擇黑色禮服，剪了一頭短髮的許瑋甯穿著黑色透視裝，美腿若隱若現成為焦點；陳庭妮身穿斜肩黑色禮服看似安全牌，但她腳踩紅色靴子，立刻增添俏皮味道。

▲2023台北電影節，頒獎人許瑋甯。（圖／記者林敬旻攝）

▲許瑋甯身穿黑色透紗禮服，美腿若隱若現。（圖／記者林敬旻攝）

▲2023台北電影節，頒獎人陳庭妮。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳庭妮也以黑裝上陣，搭配紅鞋顯得俏皮。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：

台北電影節, 曾珮瑜, 陳庭妮, 謝欣穎, 張鈞甯, 許瑋甯, De Beers, 寶格麗

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