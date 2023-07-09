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吃對零食不發胖！營養師教「挑選點心3大原則」　減肥也能放心吃

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▲▼ 吃對不發胖！營養師教挑選點心3原則。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師教挑選點心原則，選對食物就能吃飽不發胖。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

飲食控制時總是容易肚子餓，或是每次一到下午就嘴饞，好想吃些點心零食，但不是怕胖不敢吃，就是一個不小心越吃越多、罪惡感滿滿！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了嘴饞時挑選點心的3大原則，照著原則選食物，不僅能吃得飽，負擔也比較小，不用再吃一點就擔心發胖。

▲▼ 吃對不發胖！營養師教挑選點心3原則。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

原則1：均衡營養

均衡飲食，顧名思義就是盡量要有各類食物，建議可以「碳水化合物＋蛋白質＋膳食纖維」這樣的組合來做搭配，千萬不要只吃碳水化合物，要有充足蛋白質。蕭瑋霖也舉例，像是下午想吃點心時，可以選擇蛋白質的優格或優酪乳，搭配上膳食纖維的水果來吃；若想吃麵包也可以，但記得搭配豆漿或牛奶等蛋白質飲品。

若晚上想吃宵夜，選擇小吃類也可以，米飯麵食搭配蔬菜、蛋或肉，以控制份量為主；也可以選擇中式早餐類的饅頭夾蛋搭配無糖豆漿；若是便利商店，也可以選擇統一調和米粉＋茶葉蛋1顆＋蔬菜100g，這樣的碳水＋蛋白質＋纖維，吃起來就能很飽。

原則2：注意進食速度及份量

嘴饞時往往會吃非常快，一不小心就吃太多，蕭瑋霖建議選擇食物時，盡量避免像是水餃、餅乾薯條等等體積小的類型，也要盡量避免單一碳水化合物的食物，減少空熱量攝取。

▲▼ 吃對不發胖！營養師教挑選點心3原則。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

原則3：要搭配膳食纖維

膳食纖維可以幫助比較快飽，最簡單的搭配就是水果，若時間允許，可以選擇燙青菜，簡單淋個胡麻醬就很好吃。

最後，蕭瑋霖也提醒，嘴饞吃點心時食物選擇非常重要，有些食物是禁忌，像是要盡量避免油炸物、不單吃甜食，減少喝湯（減少鈉鹽的攝取）、避免大量沾醬和避免小體積食物等，尤其對於正在執行飲食控制的人，更要盡量避開。

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關鍵字：

點心, 下午茶, 零食, 嘴饞, 健康, 不發胖, 減肥, 瘦身, 食物, 挑選, 秘訣, 原則, 建議, 營養師

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