亮・珠寶／MIKIMOTO溯源探索海洋魅力　藍鯨親子游向綠碧璽太美

▲模特兒佩戴MIKIMOTO Praise to the Sea高級珠寶系列描繪了一對藍鯨親子與小魚游向綠碧璽主石的項鍊、耳環。（圖／MIKIMOTO提供）

記者陳雅韻／台北報導

今年是MIKIMOTO發明世界首顆養殖珍珠誕生的130周年，品牌回歸起源—海洋，於巴黎發表Praise to the Sea高級珠寶系列，描繪成群結隊的魚兒穿梭在壯闊的海洋中，焦點之作正是一對藍鯨親子相伴而游的彩色寶石項鍊，領著小魚兒游向綠碧璽主石，動感設計展現海洋魅力，另有垂墜設計耳環可配成套。

▲MIKIMOTO以編織珍珠串象徵水流，色彩斑爛的魚兒在上方優游。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

MIKIMOTO不僅是養殖珍珠名家，珠寶製作的精緻工藝也有目共睹，一款Praise to the Sea高級珠寶中的白色南洋珍珠串項鍊，即展現純熟精湛的編織技巧，巧妙演大海氣泡效果，鑲嵌彩色寶石的魚兒在珍珠海上畫出優美曲線。

▲MIKIMOTO海膽造型鑽戒。

▲MIKIMOTO棘螺造型胸針。

海底生物也躍上MIKIMOTO高級珠寶行列，由珊瑚、海膽、棘螺當主角，最搶眼的設計非海膽戒指莫屬，整體布滿鑲嵌鑽石與冷色寶石的尖刺，中央則為亞歷山大變色石，散發神秘美感；複雜外型的棘螺則化為胸針，外殼鑲嵌美鑽，螺殼內部則是藍紫色調的彩寶再點綴極具分量的主石，點出此為隱藏在深海的珍寶。

▲LV Wave鑽石項鍊鑲6.19克拉 LV Monogram 花朵切割鑽石，底下懸掛著1顆橢圓形切割40.80克拉斯里蘭卡藍寶石。（圖／LV提供）

海洋也深深啟發LV（Louis Vuitton，路易威登）腕錶和珠寶藝術總監Francesca Amﬁtheatrof，她為品牌操刀設計的第5個高級珠寶系列Deep Time，開啟從地球誕生的探索之旅，創作以「Geology 地質學」與「Life 生命」兩個篇章、共16個主題珠寶，當中的Wave波浪項鍊以高領狀的波浪造型描繪海浪波濤洶湧的模樣，並由大小交錯的手法密鑲鑽石及長方形切割鑽石表現海水襲湧的感覺，主鑽為1顆完美無瑕的6.19克拉 LV Monogram 花朵切割鑽石，底下懸掛著一顆橢圓形切割40.80克拉斯里蘭卡藍寶石，氣勢十足，此皇家藍色藍寶石可拆下作為另一條項鍊的墜飾。