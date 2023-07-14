fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／MIKIMOTO溯源探索海洋魅力　藍鯨親子游向綠碧璽太美

>

▲▼ MIKIMOTO,LV海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴MIKIMOTO Praise to the Sea高級珠寶系列描繪了一對藍鯨親子與小魚游向綠碧璽主石的項鍊、耳環。（圖／MIKIMOTO提供）

記者陳雅韻／台北報導

今年是MIKIMOTO發明世界首顆養殖珍珠誕生的130周年，品牌回歸起源—海洋，於巴黎發表Praise to the Sea高級珠寶系列，描繪成群結隊的魚兒穿梭在壯闊的海洋中，焦點之作正是一對藍鯨親子相伴而游的彩色寶石項鍊，領著小魚兒游向綠碧璽主石，動感設計展現海洋魅力，另有垂墜設計耳環可配成套。

▲▼ MIKIMOTO,LV海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO以編織珍珠串象徵水流，色彩斑爛的魚兒在上方優游。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

MIKIMOTO不僅是養殖珍珠名家，珠寶製作的精緻工藝也有目共睹，一款Praise to the Sea高級珠寶中的白色南洋珍珠串項鍊，即展現純熟精湛的編織技巧，巧妙演大海氣泡效果，鑲嵌彩色寶石的魚兒在珍珠海上畫出優美曲線。

▲▼ MIKIMOTO,LV海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO海膽造型鑽戒。

▲▼ MIKIMOTO,LV海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO棘螺造型胸針。

海底生物也躍上MIKIMOTO高級珠寶行列，由珊瑚、海膽、棘螺當主角，最搶眼的設計非海膽戒指莫屬，整體布滿鑲嵌鑽石與冷色寶石的尖刺，中央則為亞歷山大變色石，散發神秘美感；複雜外型的棘螺則化為胸針，外殼鑲嵌美鑽，螺殼內部則是藍紫色調的彩寶再點綴極具分量的主石，點出此為隱藏在深海的珍寶。

▲▼ MIKIMOTO,LV海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲LV Wave鑽石項鍊鑲6.19克拉 LV Monogram 花朵切割鑽石，底下懸掛著1顆橢圓形切割40.80克拉斯里蘭卡藍寶石。（圖／LV提供）

海洋也深深啟發LV（Louis Vuitton，路易威登）腕錶和珠寶藝術總監Francesca Amﬁtheatrof，她為品牌操刀設計的第5個高級珠寶系列Deep Time，開啟從地球誕生的探索之旅，創作以「Geology 地質學」與「Life 生命」兩個篇章、共16個主題珠寶，當中的Wave波浪項鍊以高領狀的波浪造型描繪海浪波濤洶湧的模樣，並由大小交錯的手法密鑲鑽石及長方形切割鑽石表現海水襲湧的感覺，主鑽為1顆完美無瑕的6.19克拉 LV Monogram 花朵切割鑽石，底下懸掛著一顆橢圓形切割40.80克拉斯里蘭卡藍寶石，氣勢十足，此皇家藍色藍寶石可拆下作為另一條項鍊的墜飾。

►潤娥美背落下鑽石墜女神氣場全開　換兩截露肚裝又變回少女

►亮・珠寶／鑽石髮飾像從漫畫飄出！　Boucheron普普藝術風太Q

關鍵字：

亮珠寶, MIKIMOTO, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

曾珮瑜中門大開辣翻典禮　謝欣穎花花裝突圍

曾珮瑜中門大開辣翻典禮　謝欣穎花花裝突圍

林柏宏陽光笑容絕配叢林綠潛水錶　正裝與休閒一只浪琴搞定

林柏宏陽光笑容絕配叢林綠潛水錶　正裝與休閒一只浪琴搞定

Seiko十萬年僅誤差1 秒！　GPS太陽能錶多邊造型更時髦

Seiko十萬年僅誤差1 秒！　GPS太陽能錶多邊造型更時髦

寶格麗蛇包漾童趣　藝術家出手款款限量 潤娥美背落下鑽石墜女神氣場全開　換兩截露肚裝又變回少女 G-SHOCK推出潮服！　成套丹寧裝、八角logo帥翻 Melody斷開婚姻有女萬事足　帶女兒看世界當最佳「投資」 亮・珠寶／鑽石髮飾像從漫畫飄出！　Boucheron普普藝術風太Q Swatch霸氣錶異材質絕配　5色高調出擊 錶帶含咖啡渣、錶殼融入咖啡膠囊回收鋁　HUBLOT綠得徹底

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面