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星巴克7／10起連續3天買一送一　伯朗周一會員分享飲料任選

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克7／10推一連3天買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近日暑氣發威，讓人就想來杯冰咖啡，星巴克為配合統一集團同慶，從7／10至7／12推出好友分享優惠，只要在每日限定優惠時間至店，符合優惠項目就能享買一送一，不想揪咖就直接份量加倍，怎麼買都是賺；伯朗於7月每周一都推出好友分享，會員當天至店點購飲料，任兩款即享低價者免費，趕走Monday Blue就用這些小確幸。

▲星巴克買一送一。（圖／環球購物中心提供）

星巴克7月至今每周一都放送優惠，7／10由集團優惠接棒，而且連續3天不囉唆，7／10至7／12期間，推出「集團同慶活動 好友分享日」優惠，活動期間每天早上11至晚上8點共8小時，至門市購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其優惠品項不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，相關不提供優惠門市請看文末。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館7月卡友獨享飲品買一送一，針對7月份周一7／10、7／17、7／24，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、南科、台南麻豆。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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