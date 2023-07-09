小米夏日促銷86吋電視3.5萬有找　變頻電扇1695元帶回家

記者蔡惠如／綜合報導

端午節一過就來到一年最熱的炎夏，近期幾天的氣溫飆高整個快融化，讓許多人寧願宅在家吹涼，大陸品牌小米從7／10趁勢推出年中優惠，推出超過百項熱銷商品大幅直降，最高享5折優惠，包括大尺吋電視、變頻電扇與懶人家電掃拖機器人、洗地機等，全部夠意思的通通降價，讓你在家避暑爽過夏天。

▲小米夏日促銷推86吋電視破盤價，只要3.5萬元就能買到。（圖／各業者提供）

小米宣布將於7／10至7／21期間，推出「就降！小米年中最狂優惠活動」，祭出旗下超過百項商品直接降價，號召社會新鮮人、租屋族等族群升級家中家電商品，其中86吋的Xiaomi智慧顯示器Max，官網優惠售價59,999元，此波優惠直降2.5萬元，只要34,999元即可入手，是本次促銷最優惠的單品。

Xiaomi智慧顯示器Max具有86吋極窄邊框螢幕、4K Ultra HD解析度、120Hz超高螢幕更新率，結合4K 120Hz MEMC動態補償技術，號稱提供高速場景無卡頓的影像，支援Dolby Vision IQ與Dolby Atmos，並搭載Android TV 11，提供超過30萬部的電影供下載觀看，在優惠活動期間特價34,999元，有領券再折1,750元，建議消費者可造訪實體門市實際體驗再下手。

此外65吋的小米智慧顯示器，也擁有窄邊框設計，並支援4K HDR高解析度、MEMC動態補償技術與DCI-P3超寬廣色域，優惠期間也針對定價直降8,000元，特價12,999元就可入手。

而季節家電變頻電扇，則祭出可不需插電、具有磁吸式無線設計的智慧直流變頻電風扇 2 Pro，在標準送風模式下可提供最高18小時的續航力，推出定價降價500元優惠，特價2,495元；最高僅55.8分貝主打安靜、支援語音控制及米家APP操作的智慧直流變頻電風扇 2，也降價300元，特價1,695元就能帶回家。

夏日覺得做家事很疲累就交給掃拖機器人，小米掃拖機器人 S10+和小米掃拖機器人S10也推出2,500元至2,700元不等的優惠，掃拖機器人S10+原價9,995元，特價7,495元，下殺2,500元；掃拖機器人S10原價7,995元，特價5,295元，下殺2,700元。硬地板專用的高溫無線洗地機W10 Ultra，原價20,995元，特價12,995元；無線洗地機W10 Pro原價15,995元，特價7,995元，以上兩款均現省8,000元。





美國家電品牌惠而浦近期也推出生日慶優惠，即起至8／31止，購買特定型號對開冰箱、滾筒洗衣機／乾衣機組合、滾筒洗衣機及蒸烤爐，可抽美國來回機票，上網登錄還獲得價值500元至6,500元不等的電子商品券。此外台灣惠而浦也特別針對旗下明星商品「W Collection 17公斤Load & Go蒸氣洗滾筒洗脫烘」（8TWFC6820LW）推超級特惠價，原價近6萬元，活動期間特價42,900元即可入手。