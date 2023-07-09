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吃電怪獸冷氣、電冰箱聰明3用法　達人：月省好幾百

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冷氣（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲冷氣跟冰箱都是長時間耗費電力的家電 。（圖／pakutaso、unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

夏季電價漲價有感，加上近日每天都是破35度以上高溫，想要聰明使用家電達到最佳效果又不傷荷包，其實可從夏季最耗電的冷氣、電冰箱做起，省電達人張偉明表示，針對夏季容易成為「吃電怪獸」的家電如冰箱、冷氣空調，把握3個訣竅，最多可省下數百元的電費。

淘汰老舊家電
相較於家中老舊的定頻家電，建議重新選購變頻、且能效達1、2級的產品與機種，雖然價格會貴一些，但因為冰箱與冷氣通常都不會拔插頭、使用率高，所以價差的更大，建議不要省這些，以冷氣為例，選擇節能1級產品，每月電費就比定頻產品要省下一半，其實是差滿多的。

▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲冷氣其實不用開得太冷，反倒會造成內外溫差容易感冒。

冷氣溫度調26度就足夠
張偉明表示，其實冷氣在設定時，溫度訂在26度到28度就已經足夠了，搭配電扇或循環扇，製造空氣對流，室內就會很涼爽，建議風速開啟「自動模式」，一般而言，溫度調高1度，就能省下5%的電費，目前循環扇在市面上也有平價的產品，效果大致相同，如果冷氣一開搭配循環扇，冷卻速度跟效果會差很多，還能幫助冷氣快速達到設定溫度，別忘冷氣內部與濾網要定期清潔，以免影響效果。

▲夏日節電 。（圖／pixabay）

▲冰箱冷藏區不要塞得太滿，7分滿是最佳。

冰箱冷藏7分滿效率最佳
冰箱門不要常開啟以免流失溫度，讓壓縮機持續啟動之外，為維持冰箱中的對流，冷藏室建議儲存到7分滿即可，而針對冷凍庫，則塞滿滿反而較有效率，因為食物在冰凍之後，反而會加強維持該區域的低溫。

關鍵字：

省電, 節電, 耗電家電, 冷氣, 空調, 電冰箱

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