fb ig video ETtoday search mobile

花蓮地震遠百商品移位　業者：7／10正常開門營業

>

▲花蓮地震遠百貨架商品搖倒。（圖／遠百提供）

▲花蓮遠百地震貨架傳出零星災情。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／10）上午6時11分發生芮氏規模5.2有感地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度15.3公里，花蓮縣、南投縣、台中市最大震度4級，對此位於花蓮市的遠東百貨，員工也在早上清點店內狀況，有部分商品移位，未有嚴重災情，並表示今天上午11點將正常開門營業。

今天凌晨花蓮秀林發生芮氏規模3.2地震，上午6時11分又發生芮氏規模5.2地震，一個夜晚連續2個規模3以上地震，所幸並未傳出重大災情，位於花蓮市內的遠東百貨，經員工上午清查樓面發現商品略有移位，專櫃同仁整理幾分鐘就完成，故今日正常營業，而因花蓮地區地震多，其百貨賣場商品擺法也經過略微「調整」。

遠東百貨表示，花蓮遠百自民國98年2月開幕至今，因處於多地震的花蓮，無論是舊館或現在所在的新館，在防震設計上都更加強，包括櫃位與裝潢的固定與穩定度，都因應多地震的花蓮而考量更多，此外在商品的擺設上，像是花瓶、鍋具，不會往高的陳列櫃擺放，且易碎的玻璃瓶等，會往後陳列，以避免突然發生的地震搖晃。

氣象局地震測報中心表示，因震央位於菲律賓海板塊撞擊歐亞板塊處，經常發生地震，預期未來1周內還可能發生規模4以上餘震。

關鍵字：

地震, 花蓮遠百

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

《絕世網紅》7金句：人露出真面目的時候，不是蒸蒸日上，而是處於低谷的時候

《絕世網紅》7金句：人露出真面目的時候，不是蒸蒸日上，而是處於低谷的時候

盤點趙露思10條正能量語錄：把自己當成自己的女兒來養 高溫也不怕！營養師傳授4個「防暑小妙招」，吃奇異果也管用 把握「4大生理週期」高效保養法！減少長痘、肌膚好到會發光 誠品全台最大1.9萬坪「新店裕隆城」內裝曝光！30米超高天井　9月試營運 星巴克今起「連續3天」買一送一　還有2家連鎖也有優惠 精品香氛新品盤點！Tom Ford夏日暖陽香好療癒、寶格麗推清新雨水系男香 IKEA夏日出遊小物15元起　無印良品攜帶風扇顏值超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面