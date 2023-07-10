花蓮地震遠百商品移位　業者：7／10正常開門營業

▲花蓮遠百地震貨架傳出零星災情。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／10）上午6時11分發生芮氏規模5.2有感地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度15.3公里，花蓮縣、南投縣、台中市最大震度4級，對此位於花蓮市的遠東百貨，員工也在早上清點店內狀況，有部分商品移位，未有嚴重災情，並表示今天上午11點將正常開門營業。

今天凌晨花蓮秀林發生芮氏規模3.2地震，上午6時11分又發生芮氏規模5.2地震，一個夜晚連續2個規模3以上地震，所幸並未傳出重大災情，位於花蓮市內的遠東百貨，經員工上午清查樓面發現商品略有移位，專櫃同仁整理幾分鐘就完成，故今日正常營業，而因花蓮地區地震多，其百貨賣場商品擺法也經過略微「調整」。

遠東百貨表示，花蓮遠百自民國98年2月開幕至今，因處於多地震的花蓮，無論是舊館或現在所在的新館，在防震設計上都更加強，包括櫃位與裝潢的固定與穩定度，都因應多地震的花蓮而考量更多，此外在商品的擺設上，像是花瓶、鍋具，不會往高的陳列櫃擺放，且易碎的玻璃瓶等，會往後陳列，以避免突然發生的地震搖晃。

氣象局地震測報中心表示，因震央位於菲律賓海板塊撞擊歐亞板塊處，經常發生地震，預期未來1周內還可能發生規模4以上餘震。