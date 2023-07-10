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誠品全台最大1.9萬坪「新店裕隆城」內裝曝光！30米超高天井　9月試營運

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▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

▲1.9萬坪大的誠品生活新店曝光內部樣貌。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活旗下全台最大店「新店裕隆城」今（7／10）曝光內部設計，宣布9月試營運，以12米巨型圓拱打造垂直穿透的立體遊逛體驗、書店最高有30米挑高天井，自然灑落天光，另有以台灣原生植物打造的「野花園」露台，與緊鄰的7千坪綠湖生態公園相互呼應，加上3展演空間預計策畫藝文活動。最獨特的角落是藏身在親子區、充滿童趣想像力的「顛倒花園迷宮」，讓消費者好好打卡。

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

誠品裕隆城正式名稱為「誠品生活新店」，以「明日之城、眾人之所」主題，打造成一座偌大的立體城市，正中央以十字軸設計公共街道，並透過一連串的巨型拱門象徵橋樑連結B1至4F，像是一條朝聖之道；搭乘手扶梯一路穿越沉著的紅磚、木質轉換空間氛圍，最終抵達朝聖終點4F書店閱讀殿堂。

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

穿越書店入口兩側歐式古典櫥窗，迎面而來的是穿透5層樓、挑高達30米的天井，讓消費者體驗不同時間的光影變化，書店中心則以長達50米的閱讀大道貫穿，錯落著閱讀充電座位，讓讀者可以在書香中穿梭休憩。此外該館也將擁有新北最大兒童書店。

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

因緊鄰7千坪綠湖生態公園，誠品生活新店每層樓皆保留可眺望戶外景觀的「野花園」露台，其花園以台灣海拔原生植物為核心，由低至高樓層搭配低至高海拔不同的植物及林相。1F大門由濱海植物構成小島；2F呈現平原地形充滿野花、野草的香氣和景觀；3F則是台灣7百多種原生蕨類的精選植栽；4F則是3千公尺海拔以上的台灣高山特有林相，每層都都有各自風格。

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

3F「實驗場」擁有近5百坪的策展空間，跨2層樓挑高12米，能透過多重角度體驗垂直觀展的視覺享受，兩側的大階梯平台可靈活規畫展場空間設計，也可供民眾閱讀休憩；同樣挑高12米的3F多功能活動場域「黑盒子」至多可容納5百名觀眾，可進行靜態講座、脫口秀、動態音樂演出等多元形式活動表演；2F至4F的「紅廳」靜態展覽空間，則以無牆美術館為概念創造藝文展出的無限可能性。

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

位於新店裕隆城的「誠品生活新店」也宣布9月正式對外試營運，其1.9萬坪的大小，屆時開幕後將會是全台最大的誠品生活分店，而位於信義區的「誠品信義店」，也將在今年年底落幕，接手的統一時代百貨二館，預計將在2025年開幕。

關鍵字：

誠品裕隆城, 誠品生活新店, 誠品書店

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