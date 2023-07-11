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「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

華裔婚紗設計師Vera Wang曾為眾多的女星設計婚紗，一手創下了屬於她的婚紗帝國，每個女孩都幻想這一生有機會穿上Vera Wang的婚紗。而Vera Wang本人就是個傳奇，從滿70歲開始，所有人都被她不符合年齡的年輕外貌給驚艷，更厲害的是一年一年過去了，Vera Wang在今年74歲的生日派對上還是一如既往，這幾年之間一點都沒改變，時間在她身上根本沒有流動吧！

Vera Wang 74歲生日派對造型

Vera Wang在她的74歲生日派對上穿了自家Vera Wang的訂製服，黑色亮片抹胸上衣布料非常少，搭配低腰的工裝風迷你裙，頗有Y2K風格的味道，看得出來Vera Wang對於流行新事物一直都保持開放的心態，也許這也正是她能如此年輕的原因之一。一雙筆直纖細的美腿用黑色長襪包覆住，再搭配一雙超高高跟鞋，派對上誰是主角一眼就知道了吧？

Vera Wang絲毫不避諱自己的真實年齡，直接將大大的74用水鑽黏貼在手臂上，不過74歲能有這樣的狀態，的確是誰都想炫耀吧！而她頭上的帽子與領巾造型則揭示了今年生日的主題：西部牛仔風，是來自製帽品牌Nick Fouquet的設計，就連生日蛋糕也特別訂製成牛仔帽的模樣。

Vera Wang 74歲生日派對小插曲

在婚紗之路上走到顛峰後，Vera Wang於2021年時跨出時尚領域，推出了個人的酒類品牌Vera Wang Party氣泡酒。而派對上當然也不能少了酒水，一系列照片中能看見安排了鮮肉帥哥們負責端上美酒，俊俏的外型讓他們成為Vera Wang生日派對上意外的焦點。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Vera Wang

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