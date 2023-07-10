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坤達對身材不滿意運動裝備只求帥　談婚姻之道「節日要注意」

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記者鮑璿安 ／台北報導

坤達擔任運動品牌adidas形象大使，今（10日）出席品牌夏季訓練營活動，他現場挑戰槓鈴深蹲、二頭彎舉等動作，看得出平時訓練有素，坤達透露自己也經常被身邊朋友誇狀態維持得很好，但他仍對身材不夠滿意，只給自己謙虛打了75至80分，認為還有空間要努力。

▲▼坤達出席挑戰「adidas鍛鍊不斷 夏季訓練營」高強度訓練記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼坤達出席挑戰「adidas鍛鍊不斷 夏季訓練營」高強度訓練記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲坤達出席「adidas鍛鍊不斷 夏季訓練營」活動 。（圖／記者李毓康攝）

坤達坦言自己本身就愛運動，尤其喜歡獨自一人運動，認為機動性高一點，需要釋放壓力時就會動起來。被問到平常挑選運動裝備有什麼需求？他秒答「就是要帥」，這是唯一訴求，就像今天穿著品牌全新HIIT訓練系列服飾，鮮艷的螢光綠色調，搭配創新3D波浪緹花設計，運動時清爽不貼膚。

▲▼坤達出席挑戰「adidas鍛鍊不斷 夏季訓練營」高強度訓練記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲坤達穿著adidas全新HIIT訓練系列服飾。（圖／記者李毓康攝）

近期演藝圈紛擾不斷，坤達與柯佳嬿結婚5年，兩人婚後生活始終相當低調，談及婚姻保鮮之道，坤達笑說：「像是節日、紀念日、生日，這個就是自己要注意。」他也說其實沒有特別的訣竅，雙方最近工作都比較忙碌，有同時休息的時候就會聚在一起吃個飯。 品牌《鍛鍊不斷訓練營》與健身領導品牌萊美Les Mills攜手帶來為期六周的「BODYPUMP 槓鈴有氧」「BODYCOMBAT 戰鬥有氧」及「BODYJAM 潮流舞蹈」三大課程，邀請運動愛好者加入。

▲Reebok 。（圖／品牌提供）

▲Nano Adventure系列的最新款產品Nano X3 Adventure訓練鞋 。（圖／品牌提供）

同時，Reebok將推出Nano Adventure系列的最新款產品Nano X3 Adventure訓練鞋，鞋款結合了Nano X3最新的鞋款性能創新技術Lift and Run (L.A.R) 底盤系統，搭載了Vibram ECOSTEP RECYCLE EVO大底，提供卓越的抓地力、耐用性，並使用至少30%的回收橡膠製成，應對各種戶外運動。

關鍵字：

坤達, Adidas, 運動

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