被指活在自己世界？伊能靜大氣回應：覺得是至高無上讚美

▲伊能靜生活充滿儀式感且內心富足，不太為外在紛擾影響心情。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

55歲的伊能靜把自己活成一朵花，曾有人說她是活在自己的世界裡，她則正面回應：我真的活在自己的世界裡，或許說的人帶著輕蔑，但我覺得是至高無上的讚美，我們終其一生在探索與自己的關係，理解自己內在世界的真正需求。

55歲伊能靜把外貌、生活過得如同少女，日前她在《小紅書》分享，她的一天通常是從沙拉開始，清淡的食物能保持一天心智清醒，每天送完女兒上學，為自己做沙拉就是她的儀式感，用最漂亮的餐具吃最健康的食物，取悅並呵護自己，是一天充滿能量的開始。

關於外界評論她，她不諱言她的確是活在自己世界，她分享童年時期缺少母親的關愛、父親的保護，就會在成長中變得過度討好、太在乎他人，又或者是徹底的封閉，選擇逃避，幸與不幸的是，這兩者她都經歷過，自我中心與活在自己的世界裡並不是一種觀點，如果自己的世界是豐盛的、能分享的，那其實是非常幸福的一件事情，而不是像自我為中心一樣，讓所有人圍著自己轉。

她補充因為自己是經過很大的修煉，才能做到內在世界不容易被打擾，也期許大家都能找到屬於自己的小宇宙，有一天你會覺得活在自己的世界裡，是一種至高無上的讚美。