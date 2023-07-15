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《絕世網紅》朴圭瑛私服超圈粉！素顏男孩風、優雅芭蕾服洩漏小性感

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix新劇《絕世網紅》女主角朴圭瑛於劇中飾演百萬網紅，每套造型都是奢華名牌組合，但其實私下的朴圭瑛跟角色超反差！不只喜歡穿得像小男孩一樣寬鬆，也像鄰家女孩般清新甜美，看完她的私服穿搭後你會更被她圈粉！

Netflix的女兒朴圭瑛

Netflix《絕世網紅Celebrity》開播後討論度極高，由朴圭瑛飾演主角「徐雅莉」，描述如何成為百萬網紅，並揭露網紅生態圈不可告人的黑料秘辛。

有不少人是從《雖然是精神病但沒關係》或是怪物驚悚劇《Sweet Home》認識朴圭瑛的吧？雖是擔任配角但都有亮眼的表現，今年的朴圭瑛則可說是大勢來襲，不只宣布加入《魷魚遊戲2》的演員陣營，在《絕世網紅》後，下半年還有與車銀優搭檔的新劇《犬系戀人》即將播出，作品一波接一波，也因此擒下新封號「Netflix的女兒」！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

以下我們就從朴圭瑛IG一窺「百萬網紅」的私服面貌！

朴圭瑛的3大私服風格

甜美鄰家女孩

不同於《絕世網紅》中華麗造型與精緻的妝容，朴圭瑛私下經常是淡妝或素顏，所以她會選擇用溫柔色調的服裝來襯托氣色，穿上度假風碎花洋裝的她，特別甜美可人。

中性小男孩風

朴圭瑛私下休閒時刻更常以寬鬆舒適的造型為主，像是oversized的衛衣、長版毛衣，都給人一種男孩風的印象，雖然朴圭瑛看似隨便穿都好看，但是她並不是真的隨便穿喔！仔細觀察朴圭瑛的搭配單品，也能看出她對於時尚獨特的眼光。

《絕世網紅》朴圭瑛私下跟劇裡造型超反差！素顏男孩風穿搭、優雅芭蕾服洩漏小性感

朴圭瑛在剪短髮後駕馭起中性的造型更是妥妥拿捏，穿起俐落版型的西裝外套特別時髦。

優雅運動風

雖然朴圭瑛並不是火辣性感人設的女星，但藏在清新風格的服裝下，朴圭瑛其實擁有凹凸有致的姣好身材，那是因為她的興趣正是跳芭蕾舞，以及皮拉提斯作為日常的運動，才能雕塑出唯美的體態。

朴圭瑛IG上經常PO出跳舞或運動的日常照，她會換上適合的運動服裝，像是貼身的芭蕾舞連體服裝、透紗芭蕾舞裙，加上芭蕾舞鞋，即便是素顏，整個人的優雅氣質盡在不言中！一般運動的服裝朴圭瑛也不馬虎，她很喜歡先前nike與jacquemus聯名系列的運動服，纏繞線條與挖空設計，讓她無須刻意也能製造些小性感。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 絕世網紅, 朴圭瑛, 穿搭

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