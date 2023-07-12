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Jennie同款兔兔吊飾找到了！25cm高超Q雙肩包台灣可以直接入手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

大勢女團BLACKPINK早先準備前往倫敦出席活動的機場照中，被捕捉到成員Jennie、Jisoo從仁川機場出發的穿搭照中，一身黑的Jennie背上小香迷你包包，包上兔兔吊飾成功吸睛，瞬間引起熱烈討論，原來可愛的兔兔來自韓國設計師小眾品牌，重點是台灣可以直接入手，價格也超親民！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

來自韓國的設計師品牌SAMO ONDOH（세이모온도 首爾溫度），在韓文意為「一樣的溫度」，品牌的包包都是由設計師夫妻共同操刀，而藉由不同風格的兩人碰撞出的包款風格也非常有特色，近年來更是眾多韓星的私服愛包之一，包括泫雅、NewJeans、NMIXX、Jessi等女神們都是忠實粉絲。

Jennie同款兔兔吊飾來自韓國設計師品牌

Jennie在仁川機場被捕捉到的穿搭中，一身黑的酷帥行頭，上身是法國小眾品牌Coperni的惡魔角帽T，身上背著的是CHANEL的迷你BOY包，不過包上多了可愛小亮點，一個黑色的兔兔鑰匙圈，而這隻兔兔瞬間吸引了所有人的目光，原來就是來自SAMO ONDOH最新推出的配件，搞怪風格的設計，展現時髦童趣感，總共推出兩個顏色，一個是黑色皮革材質，另一款則是丹寧牛仔布，而且只要台幣390元就能入手！

兔兔吊飾之外，韓國女神們更是都陸續背上了新款的兔兔雙肩包，包括演員李玹珠、NMIXX、Secret等韓國女團的穿搭中都能看到兔兔出沒，這咖以兔年為靈感設計的背包以充滿手感的皮革材質或丹寧材質來打造，再配上紅唇與珍珠項鍊，不只可愛還更有個性。

泫雅同款蘋果包台灣限定色登場

品牌在之前一推出就熱賣的人氣包款蘋果包也推出迷你尺寸，在泫雅的機場穿搭中早早搶先背上，以蘋果切片設計的包型可愛又實用，而且今年春夏台灣還有韓妞都買不到的獨賣限定色，帶點絨霧感的橘深紅色調，不分季節都很百搭！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jennie, SAMO ONDOH

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