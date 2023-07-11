安格斯12星座一周運勢7／10-7／16　獅子人緣爆棚、射手低調才加分

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

海逆還沒結束，這周水星、火星互動的相對位置，讓局勢又多增了些許混亂，但好處是稍稍緩解了逆行星的負面能量！這周牡羊座能從挫折與忙碌中鍛鍊出強大的心理素質，即使不在同溫層內，也能快速適應，「打不死的小強」稱號非你莫屬！不過感情可就沒想像中的順風順水，臉皮薄、偶包重又被動的此時，單身牡羊想脫單，還是找朋友幫忙比較快。

金牛座 4.21~5.20

同儕朋友宮位中有吉星太陽降臨，這周的金牛座愈低調靦腆愈容易得到反效果，人群中你獨有的魅力將成為眾人注目的焦點，單身感情上任何風吹草動，也都可能成為大家茶餘飯飽的討論主題，不過也相對的將為你帶來刺激的緣分，有機會可以談場彼此臉紅心跳的小愛情，相對來說工作行情看俏，長輩運佳，有機會在擅長的領域內發光發熱。

雙子座 5.21~6.20

財宮中迎來了太陽，並不見得表示這周雙子財運高漲，反而得適時作好理財規劃，可在這波投資獲利潮下小小賺點銀兩，以防近期必要支出的不時之需！此外在水星影響下，近期雙子人際運勢也藏有著不減反增好預兆，潛在小人雖然仍時時伺機而動，不過只要壯大你的心靈能量，暫且不致有太高風險，能好好做自己最重要。

巨蟹座 6.21~7.21

雖然行星們一刻也不得閒，在有太陽加持的日子裡，卻也不乏逆行星、移位星從中攪局，明明拿了一手好棋卻又充滿各種變化！這周的巨蟹座仍要KEEP住你的強心臟，因為種種預期外的變化將可能從四面八方為你帶來衝擊，雖然刺激度滿點，不過太陽守護下，最終都會朝著對你有利的方式邁進，因此不需要太怨天尤人，好好把握機會摩練自己吧！

獅子座 7.22~8.22

眾多行星在本周前後匯聚，彷彿也呼應了獅子座熱愛呼朋引伴、對人總愛熱忱熱絡互動的態度，這樣的你在這周將成為非常亮眼的存在，金星的加持下你的人際運勢一步步爬升，感覺上你所受到的注目以及桃花量近期都有增加的趨勢，表現如魚得水，不需言語就能讓兩人距離更拉近。

處女座 8.23~9.22

理智的水星出走而火爆的火星進駐，處女座這周運勢將有十分明顯的翻轉，以往理性又鎮定的你不見了，取而代之的是焦躁、對小事特別不耐的厭世情境，不過愈是混亂不舒服，愈要懂得保持心中的平衡，多往好的一面想，你就會發現種種考驗都有其用意，把眼前的考驗一步步征服，就能苦盡甘來嘗到好運的甜頭了！

天秤座 9.23~10.22

水星移動的位置就像一抹溫柔皎潔的月光，儘管平時並不顯眼，卻常能在重要的時刻碰撞出火花。今年對天秤來說，心情上特別容易燥動，任何丁點大的壓力與挫折，都可能讓你往心裡去想很久很久，也很可能出現自我懷疑或討厭人群。感情上桃花只有更務實更專心的守住現在擁有的，未來才會獲得更多。

天蠍座 10.23~11.22

海王星上周起便開始了天蠍座感情宮位的逆行之旅，對天蠍座來說也意味著隨著夏天的到來，剪不斷理還亂的感情運也揭開了序幕！對於戀愛中的人而言，彼此的誠信正在消散，面對充滿誘惑的花花世界，兩人若對彼此安全感不足，就可能走入風雨飄搖的不穩定期。至於單身者曖昧緋聞增多，但大多雷聲大雨點小，暫時沒有明確方向。

射手座 11.23~12.21

大鳴大放的高調個性，在詭譎多變的態勢下顯然吃虧！這周的射手慢慢懂得收斂自己直率直接的本性，在海逆之下，這份保留能為射手帶來安全安心的感覺，特別是感情上，你也愈來愈顯得沉穩，在沒有一百分的把握前，低調冷靜反而能讓你加分！少了過去毛躁粗心的行逕，你的魅力將大大加值，度過這段低潮就可以準備迎接夏日桃花。

摩羯座 12.22~1.19

習慣了一切吞忍過日子的摩羯，這周在火星、水星接連的移位下，就算再大的怒火也會讓自己用理性消化後再釋懷，風平浪靜的表面下，可能包藏著瀕臨爆炸界限的自己，當心厭世的情緒若過於強烈，很可能會嚇跑其它好運喔！此時單身摩羯的感情空窗持續，夏天呈現休眠期，戀愛對你來說暫且不是那麼迫切的事。

水瓶座 1.20~2.18

水星走到了有利的位置，這周水瓶座運勢從谷底慢慢翻轉，除了財運小有表現，人際圈裡與你互通聲息的盟友也慢慢出現，終於不再老是出現一個人奮戰的孤寂感！透過一加一大於二的社交力量，你各方面的表現都將可圈可點。至於愛情，單身水瓶感情撲朔迷離，狀態沒明朗前，若是太早掀開你的愛情底牌，很可能出現見光死的下場。

雙魚座 2.19~3.20

太陽默默走入了魚兒的愛情宮位，這周可說是雙魚座整個夏天裡和戀愛最接近的時刻，特別是空虛寂寞了好一段時間的單身雙魚，這周關於戀愛的預感將來得又快又猛，很可能在電石光火之下與某人有著一見鍾情的奇異感覺，緣分將會把兩人愈推愈近，不過生活除了感情，工作打拼也同樣重要，咬牙努力一點，就會發現存款正快速累積著。

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