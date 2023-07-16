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夏天必收5單品！BRATOP背心超遮肉、日妞搶翻的工裝褲太燒

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

UNIQLO是懂女生穿搭的！近期有去逛過的朋友們應該都發現，這一季的單品也太好看了，不僅有各種短版BRATOP，連洋裝色系都是滿滿多巴胺風格，這次E編為大家精選了5款單品，春夏必須入手！

BRATOP削肩短版背心

編輯精選2023夏天UNIQLO必收5單品！BraTop背心超遮肉、日妞搶翻工裝褲太燒了！

通常穿這種削肩短版背心，最麻煩的就是內衣肩帶的部分，而UNIQLO這款搭配了BRATOP的設計，直接幫大家解決了肩帶外露的煩惱，而且在背心手臂臂洞的線條也更加包覆，幫大家藏著腋下的小肉肉，無論是單穿或疊搭都很時髦俐落。

BRATOP短版T恤

同樣是短版的BRATOP短袖上衣，剛剛好在腰部恰到好處的短版設計，可以稍微藏一下肚肚肉，搭配上大弧形的領口，也可以順便修飾頸部與臉部的線條感，非常實穿。

輕便工作褲

今年日妞、韓妞都穿的工裝褲UNIQLO也跟上了這一波熱潮，這款寬版設計的口袋工裝褲造型感十足，以柔軟的棉質尼龍材質打造很適合夏季需要的輕薄感，腳踝處有縮口設計，可以隨意收緊或放鬆穿出不同的風格！

亞麻混紡抓皺細肩帶洋裝

超有度假感的亞麻長洋裝，高腰拼接的設計寬鬆垂墜的全擺A字裙擺輪廓，藏肉度滿分，而且優雅的休閒感穿上就有，肩帶可以自由調整長短，單穿或是搭配T恤打造層次造型都很適合。

弧形迷你肩背包

被Lyst評選為2023最熱門的包款第一名，這款弧形迷你肩背包在春夏季也推出了亮眼新色，包括粉紅、檸檬黃等，不僅包包容量超能裝，價格還非常親民，背上直接為穿搭加入多巴胺，好心情一整天！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, UNIQLO

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