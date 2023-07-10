太閃了！孫藝真回國穿搭隱藏小巧思　隔空想念玄彬網友要瞎了

記者李薇／台北報導

南韓演員孫藝真4日首度露面，飛往法國看高級訂製服走秀，一連幾天都有精彩美照，讓網友直誇狀態真好，心繫兒子的她工作完也立刻飛回南韓，不多做逗留，只見她在機場的時尚穿搭，以一派輕鬆簡約的白色條紋上衣配球鞋，簡約卡其色棒球帽更是直接放閃，讓粉絲大呼「要瞎了」。

孫藝真回國以舒適的穿搭結束這趟出行，Valentino黑白條紋POLO衫搭配白色短褲，一雙白色長襪腳穿COMME des GARÇONS x Spalwart厚底球鞋，展現出清新自然的風格，手上拎著出發時的同款Valentino VLOGO托特包，藍色LOGO設計的中等大小，實背又好裝。

不過仔細一看，這次回來孫藝真選戴的卡其色棒球帽，並非出自邀請看秀品牌的設計，是義大利頂級品牌Loro Piana與玄彬一同聯名的帽款，左下角小小的山毛櫸樹刺繡，更是玄彬特別為這系列選擇的符號，超低調隔空放閃。

照片一出，有在關注兩夫妻的粉絲立刻爆動起來，直呼「太有愛了」、「婚後很幸福」、「羨慕了，我唯一關注的CP」，而平時兩夫妻也鮮少有放閃舉動，婚後更是顯得低調，幾乎沒同框，這次難得被網友發現小巧思，當然都很激動。