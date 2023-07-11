說・流行／FENDI新包C’mon強勢登場！20個零件組成、小廢包尺寸超可愛





▲FENDI 最新It Bag馬鞍包C’mon 包款誕生 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 旗下經典包款Peekaboo、 Baguette陪伴大家走過無數美妙時光，但流行總是一刻不停歇，於2023 秋冬系列初登場的C’mon 包款以極致皮件工藝、20個零件組合出簡約包型，搶先來認識這個百搭經典的最新It Bag馬鞍包！

▲C’mon 包款的誕生是受2023-24秋冬女裝系列的簡約線條所啟發 。（圖／品牌提供）

C’mon 包款的誕生是受2023-24秋冬女裝系列的簡約線條所啟發，在秀上這顆馬鞍包與各種飄逸質感洋裝相襯，給時尚迷留下深刻印象，充分展現現代都會風貌。C’mon 索性與方包背道而馳，無可挑剔的完美比例創造出圓潤柔和廓型，讓人感受到柔美曲線與細微稜角相輔相成，而磁扣翻蓋上有著同樣光滑邊緣的復古金色金屬 FF 標誌。絲毫沒有累贅多餘設計，僅僅以輪廓和Logo的碰撞譜出 C’mon篇章，相信會是極簡控的摯愛。





▲C’mon 包款背法示範 。（圖／品牌提供）

品牌完全沒拋棄小廢包愛好者，這次為C’mon 包款打造三種尺寸，Nano 尺寸的 C'mon 包款背面有一個環，能當成掛在腰間的實用腰包配件。中型、小型 C'mon 包款採用半亮面小牛皮製成，以壓花皮革細節、多功能後袋提升實用性。開袋後也有驚喜，固定肩帶的金屬環塑造出圓形鉚釘既視感，將內心的龐克態度藏在袋中永久存放。無論是經典中性米色、白色以及黑色皮革，甚至是鱷魚皮翻蓋款式，都準備好洗版IG！

▲固定肩帶的金屬環塑造出圓形鉚釘龐克感 。（圖／品牌提供）

近期Bally誕生Emblem系列包款也成為話題，鎔鑄感的巴洛克風格標誌傾注在現代感的方包之上，讓這無限8字符號成為品牌時下最有辨識度的Logo。首推的壓紋牛皮肩背包，以標誌五金與鱷魚壓紋點綴，散發奢華古典氣息，包身側面的五金設計，透過上拉或下拉其扣飾，可調整揹帶的長短變換。另外，也打造出珠鍊肩揹包、手提牛皮方型提把包、羊皮菱格紋圓筒肩揹包，跳脫常規包款輪廓，成為滿足於日常和派對場合的最佳配件。

▲EMBLEM 羊皮菱格紋圓筒肩揹包 ；EMBLEM 牛皮方型提把包 。（圖／品牌提供）