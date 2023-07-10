新光三越夏天卡利HIGH 7／13登場　6千家品牌全部爽賺最高7%

▲台灣百貨最強夏季促銷新光三越《夏天卡利HIGH》7／13登場。（圖／記者周宸亘攝）

時尚中心／綜合報導

暑假開始後最期待的就是旅遊跟新光三越夏天卡利HIGH啦！今年從7／13起全台14間分店與線上購物、超過6千個品牌，使用指定銀行信用卡消費，滿額即享4%至7%不等的回饋，無論是名品新貨、夏季美白、親友聚餐到父親節禮物，累積消費超過1萬元等於全部都打折，買越多回饋越高，首7日消費還同時累積點數，再祭出點數換禮好康，今年夏天怎麼買都爽賺！

▲檔促銷連集點送都很有料，OSIM迷你刮痧按摩棒、勁速筋膜槍Mini用點數兌換，市價4折起實在狂啊。（圖／記者周宸亘攝）。

夏天百貨最大、最廣檔期促銷活動「新光三越夏天卡利HIGH」總算來了！7／13至8／17超過一個月期間，持11大指定銀行信用卡消費，單卡刷卡滿1萬元以上就享回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿30萬元回饋6％的相對應skm points點數。此外，持skm pay並綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元，不囉唆再增加多1%回饋，等同最高回饋7%（每卡最高回饋上限為50萬skm points）。

除了累計消費達1萬元有4%至7%不等回饋之外，活動首七日從7／13至7／19期間，刷卡消費可再享每100元贈3點的skm points累點，等同點數層層回饋。卡利HIGH期間也祭出超多「燒點」活動，713起扣skm points 100點，可換價值99元的日清兵衛豆皮烏龍麵碗、扣500點可兌換價值270元的大師兄銷魂麵鋪蒜香拌麵，以及扣200點，可兌換價值980元的skmpark鈴鹿賽道樂園全日暢遊券等。

▲扣100點可兌換日清兵衛豆皮烏龍碗麵95g、LOTTE WELL FOOD午餐肉340g。（圖／新光三越提供）

因應夏日運動風，新光三越集點送與MATA軟木瑜珈和OSIM合作，包括MATA軟木瑜珈磚、軟木瑜珈墊、軟木按摩球等，還是運動後舒緩神器OSIM迷你刮痧按摩棒、勁速筋膜槍Mini等，都可用市價4折起扣skm points限量兌換，還能扣skm points 50點再抽價值19.8萬元的「OSIM減壓養身椅」，連畸零點數都能用好用滿。

▲集天然、環保於一身的MATA軟木瑜珈 7大瑜珈單品加入集點送。（圖／新光三越提供）

▲扣50點再抽近20萬元按摩椅，畸零點數都有去處。（圖／記者周宸亘攝）

夏日逛街4理由通通GET！讓你花錢花得很幸福

逛街不僅是新光三越夏天卡利HIGH的高回饋，花錢要花的「幸福有感」絕對有理由，首先就是8月即將迎來父親節，爸爸最愛禮物當然在新光三越買單！被網友稱為「最懂男人的百貨公司」、擁有最齊全的男性商品陣容的新光三越，今年上半年男性商品業績大幅成長30%，足見「選貨力」超強。

▲DIOR SAUVAGE曠野之心淡香水60ml，售價3,150元；CASIO G-SHOCK 全金屬系列太陽能藍牙奢華金錶，售價17,000元。（圖／新光三越提供）

首七日點數層層賺再換好物

今年新光三越也歸納5大男人興趣指南，包括「打造個人風格」三大潮流夯品男香、錶跟肩背包；「運動社交」首選高爾夫球熱潮相關商品；「旅行加分單品」墨鏡、行李箱、3C等出遊配備，以及「玩心未泯」的KBTOY、PS5與「宅爸最愛」大電視、站著就能健身的動姿板，無論是哪種爸爸，絕對送到心坎裡。

▲[i]Store MacBook Air 15吋，售價42,900元起。（圖／新光三越提供）

▲法雅客 PlayStation 5 光碟版主機 戰神：諸神黃昏同捆組，原價19,380元，特價17,380元；SAINT LAURENT PUFFER ECONYL再生尼龍郵差袋，價格店洽。（圖／新光三越提供）

第二就是電價漲，此波正好淘汰家中老舊家電，換成更加節能的款式，別再衝爆電費啦，單價高的家電不但可以馬上進入回饋門檻，更好用還能省家中電價帳單，加上政府補助節能家電最高5,000元回饋，正是出手最好時機！

第三夏日美白保養新貨一定要入手！今夏4大美妝趨勢包括全面提升保濕、輕透、遮瑕與持妝，7／21至8／31持shu uemura、LANCOME、KIEHL‘S、YSL、GIORGIO ARMANI、MAC、ORIGINS、DARPHIN、歐舒丹等15大品牌美妝空瓶回品牌櫃位消費，即可獲得品牌加碼回饋和skm points 100點，環保愛地球也享更多回饋。

▲BOBBI BROWN輕隱毛孔柔焦蜜粉餅，售價1,700元。（圖／新光三越提供）

最後則是精品新貨陸續抵台，當然要趁卡利HIGH好好犒賞自己，BOTTEGA VENETA Arco Tote 編織小牛皮手提包、LONGCHAMP X TOILETPAPER聯名系列旅行袋、逛街出遊必備的Marc Jacobs St. Marc手提肩揹包全是話題品，新品直接享回饋實在太療癒啦。

▲BOTTEGA VENETA Arco Tote 編織小牛皮手提包，售價129,800元。（圖／新光三越提供）

全台首發新櫃快閃、藝文美食展，每次來都好玩

新光三越夏季引進超過百家新櫃與快閃店，讓你每次來都有新貨看，台中中港店6樓全新改裝，包括跨界潮玩新品牌KB TOY、Logitech 首間品牌概念店、精品童裝Bonpoint、KOL聖元與周信佐香氛蠟燭品牌Nazo等；台北信義新天地A8在7月中旬兩大頂級香氛、法國藝術香氛殿堂級品牌Frédéric Malle與KILIAN PARIS全台首度登場，7／20超受矚目的Valentino Beauty即將開幕！

▲JO MALONE 沐浴與身體系列，單價1,150元起。（圖／新光三越提供）

而暑假超過百場特別活動不間斷，絕對沒有無聊這回事！聯手黑青藝術家陳普打造《LUMINOUS FOREST夜光森林空間展》、插畫界年度指標盛事《波隆那世界插畫大獎展》，以及即將全台巡迴登場的《2023新光三越夏日藝術季》等，加上史努比、Baby Shark、數碼寶貝、麵包超人、名偵探柯南、救援小英雄波力、霹靂布袋戲等超人氣IP特展與快閃店；《Chill Fun泰國週》與超夏天的《炸雞啤酒節》全部都在暑假登場，每次踏入新光三越絕對就有新體驗！

夏天最強刷卡%數攻略搶先看

新會員專屬好禮立即擁有

父親節送禮！5大男人興趣指南

MATA軟木瑜珈、OSIM運動時尚集點送

暑假有點HIGH點數好禮週週送

下載App綁定skm pay優惠享不完