把握「4大生理週期」高效保養法！減少長痘、肌膚好到會發光

▲善用生理週期來調整保養重點，能幫助改善肌膚問題。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@innisfreeofficial、品牌提供

女生每個月都來經歷一次的生理期，除了會影響身體、情緒，連肌膚都會跟著不穩定，有時突然冒痘、粉刺狂長，或是變得很乾燥，讓人好困擾。其實生理期的身體、肌膚變化與荷爾蒙有關，只要善用月經週期調整保養和飲食、運動，不僅能幫你緩解生理不適，提升減肥、健身效果，還能高效率保養，讓肌膚變更好。

＃月經期（第1～7天）：著重保濕和飲食補充



經期來臨期間，肌膚與身體都需特別小心照顧，雌激素與黃體素在此階段會減 少，皮膚容易更乾、更敏感，整體面色氣色差、疲憊無光彩。除此之外，有些人在月經期間體力易消耗，建議這幾日可以讓自己偷懶一下，以散步、瑜珈等較緩和的運動項目為主，平時也可以多補充牛肉、葡萄、櫻桃等食品。

而此時期肌膚敏感、耐受力降低，保養上建議著重保濕舒緩，可選舒適無刺激性的保濕、舒緩補水品項為主，像是添加蘆薈、積雪草等溫和成分。

＃濾泡期（第8～13天）：可加強功能性保養

月經結束後進入濾泡期，女性體內雌激素會開始分泌旺盛，此時身體消化快、吸收力增加、油脂分泌減少，同時身體機能變好，也會有很好的思考力及活動度，利用此階段積極健康飲食控制、健身可達到不錯的效果。而肌膚在這時期，也會顯得水嫩透亮，對於化妝、保養品的吸收力也非常好，會是膚質較佳的一段時間。

因為濾泡期時肌膚吸收力強，建議這個時期可加強功能性的保養，像是使用去角質、延緩老化等酸類產品或是美白產品，但也別忘了還是要注重防曬；另外，此階段能緩解有氧運動對腹部、胸部的負擔，可多嘗試中強度的有氧運動。

＃排卵期（第14天）：清爽保濕並控油



大約在月經週期第14天，會開始大量分泌黃體刺激素，肌膚狀況也會開始趨向不穩定，更容易受到紫外線影響，堆積在肌膚的黑色素也會慢慢移至表層，出現像是油量增加、毛孔粗大等狀況。此時期睪固酮分泌較多，提供身體燃燒的能量，若想增強肌肉線條是很好的時期，但要注意的是，前半段時間可做消耗量大的運動，而接近月經來潮的幾日建議改為運動強度緩和的項目為主。

排卵期時臉部保養上可選擇清爽產品，加強控油保濕，避免厚重質地，另外黃體素的增加易形成黑斑，建議要做好防曬。除此之外，此時期的體溫升高，建議飲食上減少燥熱食物、油炸或辛辣等刺激性食物，減少冒痘危機。

＃黃體期（約第15～28天）：深層清潔、維持水油平衡



在月經週期的第15～28天進入「黃體期」，排卵後的濾泡形成黃體，這段時間 黃體素分泌旺盛，讓皮脂腺更加活躍，會使油脂分泌多，容易有堵塞毛孔、粉 刺等問題產生，思考力及活動度也會跟著下降、免疫力較差。建議這段時間適 度休息，並注意臉部清潔及保濕，避免過度滋養的保養品。

黃體期期間建議做好深層清潔、去角質，並好好控制肌膚油脂平衡，平時可選擇添加玻尿酸成分品項來補充肌膚水分。另外，黃體素上升會出現水腫狀況，體重自然不易下降，減肥會進入撞牆時期，建議此時期健身的女性可以採取「低GI飲食」控制血糖，調整飲食可改吃像是蘋果、香蕉、糙米、全麥麵包等GI低又富含膳食纖維的食物。

可搭配保養品

▲Lip Intimate Care 椰子牛奶磨砂凝露，50ml，NT$990。

▲Sisley 黑玫瑰彈潤水凝霜，50ml，NT$5,800。

▲CHANEL 深海精萃去角質淨化慕斯，150ml，NT$1,900。

▲Shiseido HAKU驅黑淨白露EV，45g，NT$3,300。

▲肌本職 三黃淨透煥膚精華，30ml，NT$1,280。

▲ELEMIS 海洋膠原精油去角質凝膠，100ml，NT$2,500。

