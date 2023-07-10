fb ig video ETtoday search mobile

把握「4大生理週期」高效保養法！減少長痘、肌膚好到會發光

>

▲▼ 4大生理週期保養法，肌膚不長痘還發光 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲善用生理週期來調整保養重點，能幫助改善肌膚問題。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝IG@innisfreeofficial、品牌提供

女生每個月都來經歷一次的生理期，除了會影響身體、情緒，連肌膚都會跟著不穩定，有時突然冒痘、粉刺狂長，或是變得很乾燥，讓人好困擾。其實生理期的身體、肌膚變化與荷爾蒙有關，只要善用月經週期調整保養和飲食、運動，不僅能幫你緩解生理不適，提升減肥、健身效果，還能高效率保養，讓肌膚變更好。

▲▼ 4大生理週期保養法，肌膚不長痘還發光 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

＃月經期（第1～7天）：著重保濕和飲食補充

經期來臨期間，肌膚與身體都需特別小心照顧，雌激素與黃體素在此階段會減 少，皮膚容易更乾、更敏感，整體面色氣色差、疲憊無光彩。除此之外，有些人在月經期間體力易消耗，建議這幾日可以讓自己偷懶一下，以散步、瑜珈等較緩和的運動項目為主，平時也可以多補充牛肉、葡萄、櫻桃等食品。

而此時期肌膚敏感、耐受力降低，保養上建議著重保濕舒緩，可選舒適無刺激性的保濕、舒緩補水品項為主，像是添加蘆薈、積雪草等溫和成分。

＃濾泡期（第8～13天）：可加強功能性保養
月經結束後進入濾泡期，女性體內雌激素會開始分泌旺盛，此時身體消化快、吸收力增加、油脂分泌減少，同時身體機能變好，也會有很好的思考力及活動度，利用此階段積極健康飲食控制、健身可達到不錯的效果。而肌膚在這時期，也會顯得水嫩透亮，對於化妝、保養品的吸收力也非常好，會是膚質較佳的一段時間。

因為濾泡期時肌膚吸收力強，建議這個時期可加強功能性的保養，像是使用去角質、延緩老化等酸類產品或是美白產品，但也別忘了還是要注重防曬；另外，此階段能緩解有氧運動對腹部、胸部的負擔，可多嘗試中強度的有氧運動。

▲▼ 4大生理週期保養法，肌膚不長痘還發光 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

＃排卵期（第14天）：清爽保濕並控油

大約在月經週期第14天，會開始大量分泌黃體刺激素，肌膚狀況也會開始趨向不穩定，更容易受到紫外線影響，堆積在肌膚的黑色素也會慢慢移至表層，出現像是油量增加、毛孔粗大等狀況。此時期睪固酮分泌較多，提供身體燃燒的能量，若想增強肌肉線條是很好的時期，但要注意的是，前半段時間可做消耗量大的運動，而接近月經來潮的幾日建議改為運動強度緩和的項目為主。

排卵期時臉部保養上可選擇清爽產品，加強控油保濕，避免厚重質地，另外黃體素的增加易形成黑斑，建議要做好防曬。除此之外，此時期的體溫升高，建議飲食上減少燥熱食物、油炸或辛辣等刺激性食物，減少冒痘危機。

＃黃體期（約第15～28天）：深層清潔、維持水油平衡

在月經週期的第15～28天進入「黃體期」，排卵後的濾泡形成黃體，這段時間 黃體素分泌旺盛，讓皮脂腺更加活躍，會使油脂分泌多，容易有堵塞毛孔、粉 刺等問題產生，思考力及活動度也會跟著下降、免疫力較差。建議這段時間適 度休息，並注意臉部清潔及保濕，避免過度滋養的保養品。

黃體期期間建議做好深層清潔、去角質，並好好控制肌膚油脂平衡，平時可選擇添加玻尿酸成分品項來補充肌膚水分。另外，黃體素上升會出現水腫狀況，體重自然不易下降，減肥會進入撞牆時期，建議此時期健身的女性可以採取「低GI飲食」控制血糖，調整飲食可改吃像是蘋果、香蕉、糙米、全麥麵包等GI低又富含膳食纖維的食物。

可搭配保養品

▲▼ 4大生理週期保養法，肌膚不長痘還發光 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Lip Intimate Care 椰子牛奶磨砂凝露，50ml，NT$990。

▲▼ 4大生理週期保養法，肌膚不長痘還發光 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Sisley 黑玫瑰彈潤水凝霜，50ml，NT$5,800。

▲▼ 4大生理週期保養法，肌膚不長痘還發光 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲CHANEL 深海精萃去角質淨化慕斯，150ml，NT$1,900。

▲▼ 4大生理週期保養法，肌膚不長痘還發光 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Shiseido HAKU驅黑淨白露EV，45g，NT$3,300。

▲▼ 4大生理週期保養法，肌膚不長痘還發光 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲肌本職 三黃淨透煥膚精華，30ml，NT$1,280。

▲▼ 4大生理週期保養法，肌膚不長痘還發光 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲ELEMIS 海洋膠原精油去角質凝膠，100ml，NT$2,500。

►保養不是越多越好！皮膚科醫師推「極簡護膚法」　3步驟就有感

►夏季肌膚更乾燥缺水！專家教「超強保濕3秘訣」　曬後急救靠1招

►必搶聯名美妝！蘭芝X ROXY提包只送不賣、The face shop米飛兔氣墊萌度破表

關鍵字：

保養, 護膚, 生理期, 月經, 大姨媽, 經期, 秘訣, 保養法

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

《絕世網紅》7金句：人露出真面目的時候，不是蒸蒸日上，而是處於低谷的時候

《絕世網紅》7金句：人露出真面目的時候，不是蒸蒸日上，而是處於低谷的時候

盤點趙露思10條正能量語錄：把自己當成自己的女兒來養 高溫也不怕！營養師傳授4個「防暑小妙招」，吃奇異果也管用 把握「4大生理週期」高效保養法！減少長痘、肌膚好到會發光 誠品全台最大1.9萬坪「新店裕隆城」內裝曝光！30米超高天井　9月試營運 星巴克今起「連續3天」買一送一　還有2家連鎖也有優惠 精品香氛新品盤點！Tom Ford夏日暖陽香好療癒、寶格麗推清新雨水系男香 IKEA夏日出遊小物15元起　無印良品攜帶風扇顏值超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面