落髮、油膩問題不斷？5大養護關鍵：頭皮也需健檢、對症養護更高效

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、lucidol_taiwan IG

擁有豐盈髮量，絕對是讓自己更有自信的關鍵，整體造型也會更加完美，但是現代人面對龐大壓力與快步調的生活節奏，常常會出現失衡狀態，導致髮絲不健康或是落髮問題，建議可以透過以下五大點，快速掌握正確良好的養護方式。

1.定期做頭皮檢測

很多人都知道臉跟頭皮是同一個肌膚，也開始懂得分區養護，但受到髮絲影響跟外在環境刺激，所出現的肌膚表徵可能會跟臉部不同，建議可以到Hair Rituel進行更專業的髮肌檢測，運用皮脂試紙以及全新升級的髮肌檢測儀，可以更深層的抓出平時養護的問題，以及充分掌握健康狀態，擁有更適合的護理與保養建議，比起沒有科學數據的亂抹亂擦，會更有效、專業的了解頭皮所需。

2.控溫吹乾避免養菌

在台灣潮濕炎熱的環境下，洗完頭沒有吹乾，很容易滋生細菌，尤其是女孩們習慣直接上床睡覺，一整晚下來頭皮在悶濕環境下，當然不會健康，建議可以挑選dreame追覓的鉑金負離子溫控極速吹風機，11萬轉高速馬達能在2分鐘迅速吹乾髮絲，超強的溫度感測器提供恆溫功能，避免過熱損傷秀髮，搭配3億負離子技術，有助撫平毛躁，鎖住髮絲水分，讓吹髮也有呵護效果。

3.養頭皮才有健康髮

豐盈秀髮的關鍵始終來自於頭皮，建議可以每天在吹完頭的狀態下，提供恰到好處的滋養能量，推薦使用basiik微生平衡11高效養髮液均勻噴在頭皮，搭配手指按摩，透過裡面蘊含的天然植萃配方，不僅深度滋養頭皮，更能舒緩不穩定的膚況。

4.髮絲修護也重要

隨著時尚流行，新髮色、捲度都能營造新氣象，但染燙過後的髮絲多為受損狀態，想要柔順絲滑，當然要靠專業的髮膜來修護，被網友譽為「CP值超高」的fino高效滲透護髮膜，不僅每6秒售出一罐、在日本蟬聯5年銷售冠軍，一抹立刻柔順，深層滋潤又很好沖洗，是受損髮女孩的最佳良伴。

5.髮油避免熱傷害

有吹整造型習慣的女孩，在洗完頭之後，可以使用髮油均勻塗抹在髮中到髮尾，再進行吹乾，不僅可以讓秀髮更柔順，也能降低熱傷害，推薦LUCIDO的摩洛哥護髮精華油，細膩質地使用之後能夠快速吸收進髮絲，不容易留下黏膩感，超浪漫的華麗花香，不需疊加香水，就能輕鬆打造偽體香。