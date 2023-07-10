fb ig video ETtoday search mobile

落髮、油膩問題不斷？5大養護關鍵：頭皮也需健檢、對症養護更高效

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、lucidol_taiwan IG

擁有豐盈髮量，絕對是讓自己更有自信的關鍵，整體造型也會更加完美，但是現代人面對龐大壓力與快步調的生活節奏，常常會出現失衡狀態，導致髮絲不健康或是落髮問題，建議可以透過以下五大點，快速掌握正確良好的養護方式。

▲頭髮,頭皮,Hair Rituel,dreame,追覓,basiik,fino,LUCIDO,。（圖／品牌提供）

1.定期做頭皮檢測

很多人都知道臉跟頭皮是同一個肌膚，也開始懂得分區養護，但受到髮絲影響跟外在環境刺激，所出現的肌膚表徵可能會跟臉部不同，建議可以到Hair Rituel進行更專業的髮肌檢測，運用皮脂試紙以及全新升級的髮肌檢測儀，可以更深層的抓出平時養護的問題，以及充分掌握健康狀態，擁有更適合的護理與保養建議，比起沒有科學數據的亂抹亂擦，會更有效、專業的了解頭皮所需。

▲頭髮,頭皮,Hair Rituel,dreame,追覓,basiik,fino,LUCIDO,。（圖／品牌提供）

2.控溫吹乾避免養菌

在台灣潮濕炎熱的環境下，洗完頭沒有吹乾，很容易滋生細菌，尤其是女孩們習慣直接上床睡覺，一整晚下來頭皮在悶濕環境下，當然不會健康，建議可以挑選dreame追覓的鉑金負離子溫控極速吹風機，11萬轉高速馬達能在2分鐘迅速吹乾髮絲，超強的溫度感測器提供恆溫功能，避免過熱損傷秀髮，搭配3億負離子技術，有助撫平毛躁，鎖住髮絲水分，讓吹髮也有呵護效果。

▲頭髮,頭皮,Hair Rituel,dreame,追覓,basiik,fino,LUCIDO,。（圖／品牌提供）

3.養頭皮才有健康髮

豐盈秀髮的關鍵始終來自於頭皮，建議可以每天在吹完頭的狀態下，提供恰到好處的滋養能量，推薦使用basiik微生平衡11高效養髮液均勻噴在頭皮，搭配手指按摩，透過裡面蘊含的天然植萃配方，不僅深度滋養頭皮，更能舒緩不穩定的膚況。

▲頭髮,頭皮,Hair Rituel,dreame,追覓,basiik,fino,LUCIDO,。（圖／品牌提供）

4.髮絲修護也重要

隨著時尚流行，新髮色、捲度都能營造新氣象，但染燙過後的髮絲多為受損狀態，想要柔順絲滑，當然要靠專業的髮膜來修護，被網友譽為「CP值超高」的fino高效滲透護髮膜，不僅每6秒售出一罐、在日本蟬聯5年銷售冠軍，一抹立刻柔順，深層滋潤又很好沖洗，是受損髮女孩的最佳良伴。

▲頭髮,頭皮,Hair Rituel,dreame,追覓,basiik,fino,LUCIDO,。（圖／品牌提供）

5.髮油避免熱傷害

有吹整造型習慣的女孩，在洗完頭之後，可以使用髮油均勻塗抹在髮中到髮尾，再進行吹乾，不僅可以讓秀髮更柔順，也能降低熱傷害，推薦LUCIDO的摩洛哥護髮精華油，細膩質地使用之後能夠快速吸收進髮絲，不容易留下黏膩感，超浪漫的華麗花香，不需疊加香水，就能輕鬆打造偽體香。

►很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

►Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款

►COSTCO夏季必買10大保養單品！CP值超高、每樣都不踩雷

 

關鍵字：

頭髮, 頭皮, Hair Rituel, dreame, 追覓, basiik, fino, LUCIDO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

43歲張柏芝性感雙溝太誘人！457萬美蛇爬上身，簡直美得不像人

43歲張柏芝性感雙溝太誘人！457萬美蛇爬上身，簡直美得不像人

范冰冰女王氣場爆棚！復古女伶、性感漁網裙大秀長腿，法國高訂周殺出血路

范冰冰女王氣場爆棚！復古女伶、性感漁網裙大秀長腿，法國高訂周殺出血路

孫藝真產後首露面大露纖細美腿！41歲狀態超絕美哭粉絲 李玟出道30年每個造型都神作！牛角頭、亮紫髮直接走在最前面 搶當精緻美人！用「百草之王」養膚、洗頭讓素顏也完美 限定《鬼滅》禰豆子眼藥水超可愛！買熱賣35年乳霜拿美樂蒂隨行杯 「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人 日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」 《絕世網紅》7金句：人露出真面目的時候，不是蒸蒸日上，而是處於低谷的時候

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面