夏日愛吃芒果、荔枝！小心爛臉痘痘找上門

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

夏季正是痘痘旺盛發展的季節，除了油脂分泌增強，飲食、作息都會是引發冒痘的關鍵，南竹風澤中醫診所院長吳多加，就從中醫內在調理的角度，提供多個保養方案，除了不擠痘、做好清潔保濕外，以下三大點更是要特別注意。

1.臉部氣血循環

除了多運動可以增加整個人的循環狀態之外，沒時間運動的人不妨也可以早晚按壓合谷穴、曲池穴、血海穴，每個穴位大約15下，可以改善臉部氣血循環，並透過正常良好的生活作息，讓身體回歸正常運作。

2.飲食減少刺激

夏季當然少不了香甜水果，但痘痘肌膚建議少吃這幾類型的食材，以免過度刺激肌膚，像是：荔枝、芒果、牛奶、炸物、辛辣、甜食、蔥薑蒜等等，容易上火、促使發炎的食材，還有清熱補品也要適當，以免補氣不成反而爛臉。

3.保養宜慎重

為了擁有凍齡狀態，保養步驟是一道接著一道，但痘痘肌膚其實要特別慎選產品之外，不宜過度繁複的程序也是重點，區域性保養、減少高濃度酸類，挑選可以溫和煥膚調理的產品即可，同時喝足每日飲水量（體重*30%），能更有效的改善問題。

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