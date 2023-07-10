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夏日愛吃芒果、荔枝！小心爛臉痘痘找上門

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

夏季正是痘痘旺盛發展的季節，除了油脂分泌增強，飲食、作息都會是引發冒痘的關鍵，南竹風澤中醫診所院長吳多加，就從中醫內在調理的角度，提供多個保養方案，除了不擠痘、做好清潔保濕外，以下三大點更是要特別注意。

▲痘痘,粉刺,肌本職,專科,DR.WU,保養,吳多加,中醫,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

1.臉部氣血循環

除了多運動可以增加整個人的循環狀態之外，沒時間運動的人不妨也可以早晚按壓合谷穴、曲池穴、血海穴，每個穴位大約15下，可以改善臉部氣血循環，並透過正常良好的生活作息，讓身體回歸正常運作。

▲痘痘,粉刺,肌本職,專科,DR.WU,保養,吳多加,中醫,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

2.飲食減少刺激

夏季當然少不了香甜水果，但痘痘肌膚建議少吃這幾類型的食材，以免過度刺激肌膚，像是：荔枝、芒果、牛奶、炸物、辛辣、甜食、蔥薑蒜等等，容易上火、促使發炎的食材，還有清熱補品也要適當，以免補氣不成反而爛臉。

▲痘痘,粉刺,肌本職,專科,DR.WU,保養,吳多加,中醫,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

3.保養宜慎重

為了擁有凍齡狀態，保養步驟是一道接著一道，但痘痘肌膚其實要特別慎選產品之外，不宜過度繁複的程序也是重點，區域性保養、減少高濃度酸類，挑選可以溫和煥膚調理的產品即可，同時喝足每日飲水量（體重*30%），能更有效的改善問題。

【推薦單品】

＃HAE肌本職 三黃淨透煥膚精華，30ml、售價1280元

▲痘痘,粉刺,肌本職,專科,DR.WU,保養,吳多加,中醫,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

台灣首創以中醫為本的保養品牌肌本職，考據中醫醫典，以草藥方的三黃：黃連、黃芩、黃柏為本，提供清熱解毒之方，來調理油痘粉刺問題，改良過往「三黃膏」厚重質地，運用現代科技提取出6.5%三黃科研精粹複方搭配2%黃耆發酵精萃，以及經典4%菸鹼醯胺成分，中西合併的方式，更有效溫和地完成調理，特別適合用在粉刺多、尚未發出痘痘的凹凸不平肌膚，凝膠感精華質地使用起來清爽不悶黏，簡直油痘救星。

＃SENKA專科 超微米淨荳卸妝水，230ml、售價230元

▲痘痘,粉刺,肌本職,專科,DR.WU,保養,吳多加,中醫,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

痘痘問題在清潔程序上相當重要，不宜過度洗淨與使用太油膩的單品，專科特別推出痘痘肌可以使用的卸妝水，清爽水感，沒有卸妝油給人負擔的刻板印象，搭配日本洋甘菊與水楊酸成分，從洗卸開始就調理問題膚況，尤其是有上妝需求的人，更是CP值很高的好選擇。

＃DR.WU 杏仁酸溫和煥膚精華8%，15ml、售價850元

▲痘痘,粉刺,肌本職,專科,DR.WU,保養,吳多加,中醫,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

向來很受到歡迎的DR.WU杏仁酸系列，不少女孩從小用到大，這次推出全新黃金比例的三重酸配方，內含5%杏仁酸、2%水楊酸與1%乳糖酸，將乳糖酸取代焦葡酸，關鍵就是可以增加保濕度與抗醣化效果，乾敏肌用起來更舒適，同時去黃提亮。

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關鍵字：

痘痘, 粉刺, 肌本職, 專科, DR.WU, 保養, 吳多加, 中醫

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