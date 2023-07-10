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盤點趙露思10條正能量語錄：把自己當成自己的女兒來養

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▲▼盤點趙露思10條正能量語錄 。（圖／翻攝自小紅書/趙露思）

▲趙露思人氣爆棚，私下的她也充滿正能量。（圖／翻攝自小紅書/趙露思，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

大陸女星趙露思人氣飆升，新劇《偷偷藏不住》又將她捧上高峰短短不到5年她從配角變成了大女主，可愛樂觀的她，搭配甜甜的笑容，活成很多女孩想要的模樣，盤點她曾說過正能量金句，教你活成自己喜歡的樣子。


#把自己當成自己的女兒來養，如果你有一個女兒，你會怎樣對待她，你就該怎麼對自己好。

#我覺得比較開心的一點，就是我慢慢長成了自己越來越喜歡的樣子，但也是經過了一些努力，比如說減肥、比如如何讓自己的眼睛更有神，就還是得經過一些努力。

▲▼盤點趙露思10條正能量語錄 。（圖／翻攝自小紅書/趙露思）

#若不嘗試著做些能力以外的事，你就永遠不會成長。

#不要因為沒有掌聲就放棄夢想，你需要的是堅持，而不是觀眾。

#勤奮可以彌補聰明的不足，但聰明無法彌補懶惰的缺陷

▲▼盤點趙露思10條正能量語錄 。（圖／翻攝自小紅書/趙露思）

#我們要接受好運，從先改變自己開始，從小處改變，改變心態、少抱怨，變得積極、熱愛生活，好運就會慢慢來了。

#所有的遺憾都是驚喜的鋪墊。

#就做你自己吧！被人喜歡也好、被人討厭也罷，你得到的永遠比失去多。

▲▼盤點趙露思10條正能量語錄 。（圖／翻攝自小紅書/趙露思）

#自信的人都是散發著光芒，容光煥發的。

#演員們都是起起落落，所以我覺得如果有落的時候，那就是我可以休息的時候。

關鍵字：

趙露思, 正能量, 語錄

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