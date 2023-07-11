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高溫也不怕！營養師傳授4個「防暑小妙招」，吃奇異果也管用

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▲▼營養師傳授4個「防暑小妙招」。（圖／Unsplash）

▲夏季多吃瓜果，幫助補水消暑氣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近日氣溫破表，室外悶熱難耐，在室內也非得開冷氣才舒適，這種天氣若是在室外要如何預防中暑呢？營養師余朱青教你4個防暑小秒招。

▲▼營養師傳授4個「防暑小妙招」。（圖／Unsplash）

#多吃青菜

營養師余朱青分享，夏天悶熱可食用富含鉀的蔬菜，在幫助利尿的同時還能將體內的熱與水分一同排出體外，進而達到自然降溫的效果。

她舉例像是小番茄、綠豆芽、花椰菜、芹菜，這些蔬菜都含有豐富的鉀，同時也是夏日涼拌的最佳選擇，不過她也提醒上述蔬菜較不適於腎功能有有問題的人，食用前請先諮詢專業醫師，以免影響身體健康。

▲▼營養師傳授4個「防暑小妙招」。（圖／Unsplash）

#多吃瓜果

水果是相當具有營養價值，能幫助提供糖分，又不會像加工過的精緻糖導致血糖飆升，且多數水果富含水分又具有各種不同的維生素，像是奇異果、芒果、荔枝、西瓜等，兼顧營養均衡的同時也能消除暑氣，非常適合在夏季食用。

▲▼營養師傳授4個「防暑小妙招」。（圖／Unsplash）

#多喝茶

天氣炎熱不少人就來想杯汽水或是含糖飲料來解渴，雖然喝得當下沁涼暢快，但喝多了只會對身體造成不必要的負擔，因此茶類絕對是您的最佳選擇。而茶類當中綠茶含有較多的咖啡鹼，能有效提神與利尿排毒，幫助有效抵抗暑氣。

▲▼營養師傳授4個「防暑小妙招」。（圖／Unsplash）

#多喝湯粥

天熱讓人提不起食慾，此時不妨試試看喝粥，粥含有大量的水分，除了填飽肚子外也能確實補充水分，是夏天極佳的飲食選擇，無論是薏仁粥、蓮子粥、荷葉粥，都是消減暑氣的好夥伴。

若是天熱喝不下粥，不妨也可試試看綠豆湯消暑，因綠豆中富含磷脂，均有興奮神經增進食慾的功能，非常適合夏季食用，此外綠豆富含蛋白質，有在健身的朋友也相當適合，不過腎功能有問題的朋友還是建議找專業醫師評估後再決定是否食用。

關鍵字：

防暑, 食物, 營養師

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