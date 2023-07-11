fb ig video ETtoday search mobile

精品香氛新品盤點！Tom Ford夏日暖陽香好療癒、寶格麗推清新雨水系男香

>

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

近年來不少精品品牌都加入香氛圈，不只是品牌魅力吸引粉絲，在香水調香上也秉持著頂級標準，而獲得香氛控喜愛。而今年夏季就有不少精品品牌推出香氛新作，像是Tom Ford、Jimmy Choo都推出帶有度假氣息的新香；而寶格麗則是以雨水為靈感，推出清澈氣息的男性淡香精，夏季裡使用正合適。

TOM FORD

擁有眾多愛好者的TOM FORD頂級香氛「私人調香系列」，今年夏季以遠方島嶼上，古銅色落日在海面上反射的琥珀光芒為靈感，推出全新香氣「澄金琥珀」。

全新「澄金琥珀」捕捉了晚香玉的濃郁花香、琥珀的溫暖和檀香的沉穩，交織成炙熱閃耀的性感魅力，搭配白夜香的清新及安息香的療癒氣息，讓人感到舒適、放鬆。猶如夏日暖陽的炙熱溫暖氣息，一噴上就讓人有種在島嶼度假、享受陽光的愉悅感。

▲▼ 精品香氛新品盤點。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD私人調香系列 澄金琥珀，30ml，NT$6,400；50ml，NT$9,850。

BVLGARI寶格麗

以大自然為靈感起源的寶格麗香水「紳士系列」，今年夏季以純粹且清新的雨水元素為靈感，推出全新香調「空谷之雨男性淡香精」，其色澤就如雨水般潔淨透明，整體呈現出清新的木質麝香，以礦物琥珀與癒創木精華為基調，噴灑落下的瞬息是飄擁而上的綠茶精華及柑橘精華，體現捕捉雨水落至地面、帶動大自然生氣勃勃的姿態，接著尾韻迎來脫俗的白蓮花香和極具現代感的麝香，宛若雨水為世界注入盎然生氣，喚醒大自然生生不息的寶貴能量，清澈且清新的調性，盛夏中使用正合適。

▲▼ 精品香氛新品盤點。（圖／品牌提供）

▲寶格麗 空谷之雨男性淡香精，60ml，NT$3,925；100ml，NT$5,300。

Jimmy Choo

Jimmy Choo自2011年推出同名系列女香後，以性感＋感性的誘惑芬芳擄獲不少粉絲喜愛，至今依舊是熱賣商品之一，而今年夏季由度假海濱時絕少不了的清涼椰子水為靈感，推出全新沁涼夏日度假系香氛「ROSE PASSION閃耀熱戀淡香精」。

有別於常見的果香調，閃耀熱戀淡香精前調以椰子水香氣開啟，點綴著暖意清香的雞蛋花，香氣組合讓人聯想到度假的歡樂愜意時光；中調以濃烈的蘭花與誘人茉莉帶出自信大膽的一面；後調以有著異域感的香草氣息及木質調檀香收尾，不僅讓香氣持久綿延，更延續充滿力量的精神。

▲▼ 精品香氛新品盤點。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo ROSE PASSION閃耀熱戀淡香精，40ml，NT$2,200；60ml，NT$3,200；100ml，NT$4,250。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

《絕世網紅》7金句：人露出真面目的時候，不是蒸蒸日上，而是處於低谷的時候

《絕世網紅》7金句：人露出真面目的時候，不是蒸蒸日上，而是處於低谷的時候

盤點趙露思10條正能量語錄：把自己當成自己的女兒來養 高溫也不怕！營養師傳授4個「防暑小妙招」，吃奇異果也管用 把握「4大生理週期」高效保養法！減少長痘、肌膚好到會發光 誠品全台最大1.9萬坪「新店裕隆城」內裝曝光！30米超高天井　9月試營運 星巴克今起「連續3天」買一送一　還有2家連鎖也有優惠 精品香氛新品盤點！Tom Ford夏日暖陽香好療癒、寶格麗推清新雨水系男香 IKEA夏日出遊小物15元起　無印良品攜帶風扇顏值超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面