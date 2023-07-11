Tiffany竟推閃亮手工洋裝！　碧昂絲曲線畢裙裝集合珠寶經典

▲碧昂絲身穿Tiffany & Co.為她量身訂製的閃亮服裝，結合設計師Elsa Peretti兩大珠寶代表作Diamonds by the Yard® 與Mesh元素。（圖／翻攝Tiffany臉書）

記者陳雅韻／台北報導

西洋樂天后碧昂絲（Beyonce）世界巡迴演唱會熱烈進行中，她的舞台造型誠意十足，華服與珠寶一套換一套，讓各地歌迷都有耳目一新的視覺感受，她在加拿大多倫多羅傑斯中心表演時，身穿一件讓身材曲線畢露的金屬迷你裙裝，竟是美國珠寶品牌Tiffany & Co.為她量身訂製的洋裝，集合傳奇設計師Elsa Peretti兩款標誌性珠寶元素，歷經200小時製作，成就此閃亮無比的舞台裝。

▲獨一無二Tiffany & Co. Elsa Peretti® Mesh洋裝設計手稿。（圖／翻攝Tiffany臉書）

1974年加入Tiffany、掀起珠寶新浪潮的珠寶設計師Elsa Peretti，是美國珠寶史上將純銀運用在珠寶的第一人，成功將純銀提升至奢華的地位，她於2021年過世後，Tiffany持續將她的經典作品發揚光大，此次碧昂絲演唱會所穿的金屬迷你裙裝，即結合她兩大珠寶經典Diamonds by the Yard和Mesh元素，以長約150 英尺金屬網布設計，並手工編織超過300,000個金屬戒環，於網布上呈現立體效果，遠看彷彿鑲滿美鑽，無比閃耀。

▲碧昂絲在多倫多舉辦的演唱會上，穿Fendi 2021春夏的蜂巢圖騰蕾絲禮服。（圖／翻攝beyonce IG）

碧昂絲另一套銀色閃亮禮服則是Fendi 2021春夏之作，布滿六角蜂巢圖案的蕾絲網布相當吸睛，她同時搭配Tiffany設計師Elsa Peretti招牌設計Mesh長耳環，猶如布料般柔順的耳環全由手工打造金屬網，設計靈感源自Elsa Peretti在印度生活的日子。

▲碧昂絲佩戴Tiffany Elsa Peretti的經典設計Mesh耳環。（圖／翻攝beyonce IG）